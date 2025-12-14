從日劇走進現實 死後影像技術納病安管理新思維

（中央社記者陳婕翎台北14日電）日劇「法醫女王」揭開法醫神秘面紗，替死者說話，影像技術不可或缺，台灣首度舉辦死後影像國際交流，日本專家提出死後影像是為了提升生者醫療品質，應納入醫院病安管理。

台灣首度舉辦「台日死後影像交流研討會」， 聚焦死後影像，由台大醫學院法醫學研究所主辦，12日邀集日本東京大學、秋田大學及福井大學3名權威學者來台灣進行交流，盼推動死後影像於醫院端的臨床應用，深化法醫科學專業、提升司法鑑識品質。

「死後影像」是指運用電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）等醫學影像技術，在不破壞遺體外觀的情況下進行全身影像檢查，以診斷體內的病變與損傷。這技術可輔助傳統解剖，作為判斷死因的客觀證據。

福井大學教授兵頭秀樹分享，日本在死後影像教育訓練及建立國際準則的成果，日本將死後影像納入醫院病患安全管理的一環，具體實踐「死後的影像診斷，是為了提升生者的醫療品質」理念，將死後影像與臨床醫療品質結合的模式，為台灣未來制度化發展提供重要借鏡。

另外，來自東京大學教授槇野陽介說明死後影像的基礎判讀邏輯，強調其對傳統解剖不可或缺的互補價值；秋田大學教授大谷真紀則展示牙科影像結合3D重建技術，如何在重大災難罹難者身分鑑識 發揮關鍵作用。

「死後影像技術已成為全球司法調查，及維護院內病患安全的重要工具」，台大醫學院法醫學研究所所長翁德怡今天透過新聞稿表示，這次研討會象徵台日雙方在法醫影像領域的合作邁入嶄新階段。

與會專家皆期待未來持續擴大跨國合作，共同為司法科學與醫療品質貢獻專業力量。翁德怡指出，透過首度與日本專家的深度交流，將能促進台灣在制度化訓練、重大災難鑑識能力以及影像判讀品質上的全面提升。（編輯：陳清芳）1141214