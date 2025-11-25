從日常健康管理出發 解析順勢療法如何走進歐美高端視野

（記者張芸瑄／綜合報導）順勢療法近年在台灣逐漸受到矚目，其實在歐洲已有超過兩世紀的歷史，它起源於十八世紀末的德國，主張以相似對應的方式出發，透過極微量物質喚起人體自我修復的潛能。在歐美社會中，順勢療法被納入多國的健保體系，甚至成為部分國家公共醫療選項之一。為了讓更多台灣民眾了解這項自然療法的理念與全球發展脈絡，美商新生命創辦人Alexy Goldstein近日受邀來台，針對順勢療法分享他多年觀察到的歐美保健風向與該療法在全球應用的現況。

廣告 廣告

圖／美商新生命創辦人Alexy Goldstein。（美商新生命 提供）

具備順勢學、草藥學、虹膜分析與營養諮詢等多元專業背景的美商新生命創辦人Alexy Goldstein積累了二十餘載的實務經驗，同時也創辦四間聚焦相關產業的企業。他指出順勢療法體系在歐印等地已日臻成熟，部分國家如德國、法國與瑞士不但有明確的制度規範，也將其納入學術教育與研究體系。據統計，全球已有逾一億人口將順勢療法納入日常健康管理之中。Alexy Goldstein認為這些發展趨勢顯示順勢療法正從另類邊緣轉向主流輔助領域。

圖／身體保健透過自然元素結合科學創新，打造全人健康新概念。（美商新生命 提供）

順勢療法在歐美的普及亦與民眾長期偏好自然保健選項密切相關，根據英國與美國的研究機構調查，全球現有上億人定期接觸順勢療法，在這樣的趨勢下，順勢療法不再只是針對特定族群的選擇，而是成為重視身心整體平衡者的首選之一。Alexy Goldstein分享順勢療法在歐美早已行之有年，包括貝克漢、凱薩琳麗塔瓊斯與英國皇室等公眾人物，皆是順勢療法的長期支持者。這不僅顯示出社會接受度的提升，也意味著自然療法的多元價值正逐步受到重視。

Alexy Goldstein表示順勢療法的核心在於整體觀點，涵蓋個人體質、生活型態與心理層面以建立健康狀態的全貌。他相信透過國際間的經驗交流與科學研究的推進，有助於促進更理性且深入的認識與對話。同時也強調在資訊快速流通的環境下，選擇任何方法前應回歸理性判斷與自我理解，也期待未來能看見更多貼近在地需求、也兼具國際視野的健康知識在台灣更廣泛地理解與實踐。

更多引新聞報導

68歲男硬闖人妻家「抽插得逞」 強拉手撫摸生殖器 喊：給1千舔下面，娶你當小老婆

韓國「國民爺爺」李順載逝世！享耆壽91歲 去年剛奪演技大賞成最年長得主

