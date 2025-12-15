從日常困境出發 圖解失智日常－陪伴照顧者走過每一個難題

「圖解失智日常—照顧者的問題解方」以圖像方式整理照顧現場常見難題，協助家屬快速理解與應對。（記者林怡孜攝)

記者林怡孜／台南報導

隨著台灣邁入超高齡社會，失智症不再只是醫療議題，更是許多家庭必須面對的日常課題。台南市立醫院與台南市衛生局於十五日共同舉辦「圖解失智日常—照顧者的問題解方」新書發表會，透過臨床經驗與真實家庭故事的累積，將複雜的失智照護轉化為一看就懂的圖解內容，期盼成為照顧者在徬徨時刻可隨手翻閱的實用指南。

本書由台南市立醫院神經內科醫生王旌祖，結合院內長照團隊與跨專業人員共同撰寫，內容涵蓋失智症預防、病程理解、非藥物介入、照顧技巧、法律議題與社會資源等面向，並特別聚焦照顧現場最常遇到的狀況，如重複提問、妄想行為、拒絕洗澡、日夜顛倒等，以「為什麼會這樣」出發，說明行為背後的可能原因，並提供具體可行的回應與安撫方式，協助照顧者減少衝突與挫折感。王旌祖表示，這本書希望補足臨床之外的空白，讓家屬在回到生活現場時，能有方法、有依循地面對每日挑戰，也提醒照顧並非追求「做得完美」，而是在理解中慢慢調整步伐。

台南市衛生局國民健康科技正蘇筱婷指出，市府積極推動失智友善社區、共照中心與長照據點服務，實務中常聽見家屬提出各式照護疑問，因此希望透過一本貼近日常的工具書，降低照顧者的不安與迷惘，同時提醒照顧者照顧他人之餘，也要留意自身的身心狀態。本書除紙本外，也同步提供語音版本，讓照顧者在忙碌或疲憊時，仍能「用聽的」獲得支持。

台南市立醫院院長蔡良敏表示，失智症照護從來不是單一家庭或單一專業能完成的任務，而是一段需要醫療、社區、家庭與社會共同參與的陪伴旅程。期盼透過「圖解失智日常」的出版，讓更多人理解失智症、減少誤解，也讓照顧者知道，在這條路上並不孤單。

跨專業團隊共同出席新書發表會，象徵醫療、社區與家庭攜手建構失智友善支持網絡。（記者林怡孜攝)

「圖解失智日常—照顧者的問題解方」可於各圖書館及衛生所提供借閱與諮詢，未來也將結合讀書會、教育課程與照顧者支持活動，持續深化失智照護與家庭支持網絡，讓「理解」成為社會中最溫柔而堅定的力量。