從日常照揪李四川出國1習慣 凌濤看新北：一錘定音 城市就穩了

台北市副市長李四川宣布將於2月底請辭，並投入國民黨新北市長初選。對此，國民黨桃園市議員凌濤談及李臉書貼出的日常風景照總是「俗卻有力」，當別人到國外沉浸於歷史文化的氛圍，李卻彎下腰研究百年露天歌劇院、集會場的結構體與聲音工程，這樣的舉動令凌濤不禁直言「一錘定音，新北城市就穩了」。

凌濤今（12）日在臉書以「我認識的雙北李四川」為題發文，提及他曾在新北民政服務兩年，那段時間新北推動許多朱立倫任內的百年工程、捷運軌道與整體市政擘劃，背後都看得到李四川的身影；凌濤表示，當時的李確實不常直接面對媒體，始終低調，「做事的人把事做好」這句看似簡單的話，要真正落實，其實並不容易，而新北一天一天、一棒接一棒，從朱立倫、侯友宜、到李四川，看見城市持續發展與蛻變的軌跡。

凌濤透露，許多熟識李四川的朋友都有同樣的印象，其講話永遠不疾不徐，沒有太多包裝，就是一位工程人，甚至比理工更理工，總是直指問題核心，清楚而堅定地提出專業意見，對於四百萬人口、建設仍在持續推進的新北市而言，這樣的專業與定力，正是最需要的力量。

凌濤也提到李四川臉書貼出的日常風景照總是「俗卻有力」，因其偶爾帶川嫂出國走走，別人沉浸於歷史文化的氛圍，李卻彎下腰研究百年露天歌劇院、集會場的結構體與聲音工程，這種習慣真的改不掉，並認為「一錘定音，新北城市就穩了」。

此外，凌濤也特別感謝劉和然為新北的付出與貢獻，未來的新北，需要大家一起幫忙，而標題之所以是「雙北」，也代表在蔣萬安市長的領導下，李四川參與輝達、公館圓環、生生喝鮮乳等重大政策，讓川伯未來在新北提出的政見更具說服力，而且具體可行，雙北市民一定會全力支持。

