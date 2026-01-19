從日本喊「台灣有事」到宏都拉斯大選：全球外交版圖三大劇變，且都有利於台灣

文：黃賀南（Fernando Ramos），常駐台北的宏都拉斯籍記者

11月7日，台北迎來了截然不同的戰略現實。這次轉變不是來自台海，也不是華府，而是來自東京。日本首相高市早苗公開承認，中國若對台動武將可能引發危及日本生存的局勢。短短一句話，日本重新調整了東亞的政治版圖。

對台灣而言，這不只是外交語彙的升級，而是日本清楚意識到：區域已進入衝突、政治壓力與外部操作可以跨區域同步發生的新階段。中國在東海、東南亞、中美洲與加勒比海的行動展現出多層次且全球化的戰略範圍。東京的表態凸顯了台灣早已理解的事實：台灣安全已是全球角力的一部分。

日本打破戰後的限制

高市的談話，是二戰後日本首度在官方層級，將台灣未來與日本自身安全直接連結。這並未改變法制，但打破了日本長期避免捲入軍事衝突的心理界線。多年來，日本依賴戰略模糊與美日私下協調，認為避談台灣有助避免升高與北京的緊張。

如今，對北京的克制空間逐漸消失。中國快速武力現代化、頻繁接近日本西南諸島的行動、以及在台灣周邊海域的存在，使東京不得不承認台海危機必然衝擊日本的經濟、能源航線與公民安全。

日本能源進口航道貼近台灣，台日半導體合作是日本產業振興的核心之一，而日本在台人口龐大。一旦台海失守，日本危機將立即展開，而非隔岸觀火。

高市的宣示也開啟新的政治空間。它提醒區域民主國家：在中國施壓下的沉默不再換來安全。同時也讓北京理解，威嚇不會再自動換得日本的退縮。

中國在全球打造政治戰場

日本的態度在中國同步加強全球政治活動的背景下更具意義。

千里之外的宏都拉斯正在進入關鍵選舉，很可能推翻2023年承認北京的決策。雖然距離遙遠，但當地政治動態展現與亞洲相同的模式：中國運用經濟、政黨網絡與特定人物接觸來影響民主選舉。

這已不是早期單純的金援外交，而是一種更深層的滲透。宏國在與北京建交後，期待的經貿利益並未兌現，反而面臨大量與中國網絡相關的新商業勢力湧入，造成本地產業壓力。多數企業抱怨競爭不公，而進入中國市場的承諾至今停留在空談。

這些失望正在改變宏都拉斯選舉。兩位主要在野候選人皆表示考慮恢復台灣關係，理由並非意識形態，而是經濟負面效果與選民對中國承諾落空的憤怒。促成建交的執政黨如今捲入制度干預、與檢調衝突和選務壓力等爭議，並引來美國國會的密切關注。

對台灣而言，這些過程並不陌生。但真正新穎的是：宏都拉斯可能成為多年來第一個建交後再反轉北京的國家，而北京勢必極力阻止這個象徵性後果。

若宏國反轉，對中國的政治成本將極其巨大。這不但撕裂其向全球南方推動的「不可逆」敘事，也可能激發其他已對中國感到失望的國家尋求重新調整。

台灣的外交版圖正在移動

日本的安全宣示與宏都拉斯的選舉震盪，揭示台灣所處的全球位置正在轉型。

第一，主要民主國家愈來愈願意明確討論台海危機的後果，日本的態度讓外界更清楚美國不再是唯一承擔台海安全的國家。

第二，部分轉向中國的國家正在重新審視成本，這些經驗動搖了長期以來中國所宣稱的「發展利益」。

第三，北美與歐洲的立法機構，開始更密切監督北京在制度脆弱國家的介入，反映全球對中國政治輸出已產生新的警覺。

台灣正位於這些變化的交匯點。過去台灣依靠民主價值與經濟合作維持外交，今日的外部環境反而都更有利於台灣。

台灣的戰略清晰時刻

日本未必意圖在短時間內改變台灣的戰略環境，但實際影響已經顯現。東京願意公開說明自身憂慮，削弱北京讓區域民主保持沉默的能力，也使台灣議題更容易嵌入全球民主韌性的討論。

同時，宏都拉斯也顯示中國的滲透影響並非永久。當地的失望與反彈，正與部分非洲、東南亞及太平洋國家相呼應，中國的大型融資與項目承諾常與當地社會現實衝突。

台灣應把握這段罕見的時間差，擴大外交觸角、深化與考慮重新校正對華政策的國家合作、並鞏固與民主夥伴的安全連結。

11月7日，台灣迎來新的戰略現實。從東京到華盛頓到特古西加爾巴的反應顯示，北京的全球影響力正面臨十年來最大的阻力。下一步關鍵，在於台灣能否將這個正在重組的國際格局，轉化為持久的外交與政治力量。

