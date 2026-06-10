從日語學習到海外就業 義守大學打造接軌日本職場的人才培育鏈
記者鍾和風/高雄報導
在全球人才流動日益頻繁的時代，具備外語能力、跨文化溝通素養與國際職場競爭力的人才備受企業青睞。義守大學長期深耕國際化教育，積極鏈結海外企業與教育資源，提供學生多元國際交流、實習與就業機會，已成為臺灣高等教育國際化的重要指標學府。近年來，隨著日本企業對國際人才需求持續提升，兼具日語能力、專業素養與跨文化適應力的台灣青年，更逐漸成為日本企業積極延攬的重要對象。為協助學生提早接軌國際職場，義守大學應用日語學系(以下簡稱應日系)持續推動以「學習多部曲」為核心的人才培育模式，透過課程設計、專題講座、企業交流、海外實習與就業媒合等多元學習機制，打造兼具語言能力與實務經驗的沉浸式學習環境，培養能與國際職場無縫接軌的日語專業人才。
日本品牌餐飲牛丸(ぎゅう丸）義守大學徵才說明會(牛丸餐飲社長親赴義守求才）。（圖／義守大學提供）
今年(2026)寒假前夕，義守大學應日系特別邀請日本鹿兒島電視台知名主播齋藤晶子女士蒞校授課，分享日本企業求職面試技巧與職場溝通經驗。課程內容涵蓋自我介紹、臨場應答、表達技巧與面試禮儀等實務訓練，協助學生將課堂所學的日語能力，進一步轉化為職場競爭力，在專業課程方面，應日系於「商用日語」課程中導入真實企業交流情境，安排學生與日本九州企業株式会社オーリック代表取締役社長濱田龍太郎進行線上交流。透過企業經營者親自分享日本服務業現場經驗與企業文化，讓學生從課堂延伸至真實商務場域，深入理解日本企業重視的工作態度、團隊合作精神與服務理念，提升未來進入國際職場的適應能力。此外，因應畢業季與海外就業需求，今年五月應日系亦邀請日本知名餐飲品牌「牛丸（ぎゅう丸）」來校舉辦實習與就業說明會，吸引應日系及廚藝暨美食學學系等學生熱烈參與，活動由企業社長親自介紹日本餐飲服務產業的發展現況、職場文化與人才需求，讓學生能更具體掌握赴日實習與就業資訊，提前規劃海外職涯發展方向。
日本品牌餐飲牛丸(ぎゅう丸)社長親赴義守求才。（圖／義守大學提供）
從日本主播親授面試技巧、企業社長進班交流，到日本企業直接進入校園招募人才，義守大學已逐步建構完整的「學習-訓練-實習-就業」國際職涯培育鏈，讓學生不僅學習語言，更能深入理解日本社會文化、企業需求與職場環境，累積邁向國際舞台的實力與自信。義守大學日本研究中心主任，同時也是應日系主任楊佩蓉表示，語言不只是溝通工具，更是開啟世界的重要鑰匙。應日系透過系統化課程設計，陪伴學生從扎實的日語學習出發，逐步累積跨文化理解與職場實務能力，並透過海外交流、企業實習及產學合作等多元機會，拓展國際視野與未來發展可能。楊佩蓉主任進一步指出，「學習多部曲」的人才培育模式強調打破傳統教室框架，讓主播、企業經營者及產業專家都能成為學生的老師，透過多元學習情境，協助學生將興趣發展為專業、將夢想銜接為職涯。目前已有許多應日系校友畢業後赴日發展，陸續進入台積電日本廠、UNIQL等知名企業任職，展現優異表現，也為學弟妹樹立良好典範。
面對全球化人才競爭趨勢，義守大學將持續深化與日本企業及教育機構的合作網絡，打造更完善的國際學習生態系。透過課程、交流、實習與就業資源的整合串聯，協助學生在學期間累積國際經驗與跨文化能力，開拓更寬廣的學習與職涯道路，培育具備國際視野、跨域能力與全球行動力的新世代人才。
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