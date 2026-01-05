從早到晚密集車掃、站路口 賴瑞隆深入基層一步不停

賴瑞隆一早站路口，向通勤市民問早致意。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長黨內初選進入倒數關鍵期，立委賴瑞隆今(5)日從清晨一路行程滿檔至夜晚，持續用最密集的腳步走進大高雄各區，展現守護高雄的堅定信念。賴瑞隆一早站鳳山建國路與青年路路口，向通勤市民問早致意，隨後前往後勁鳳屏宮參拜祈福，再由市議員黃文志、邱俊憲陪同開啟楠梓車掃，深入巷弄街角，沿線民眾熱情揮手回應，互動熱絡。

行程中亦有市民主動上前大讚，看到昨日「真誠無畏之夜」賴瑞隆談高雄願景，深感認同並給予鼓勵，認為他最熟悉市政、對未來有完整願景。下午，賴瑞隆由市議員郭建盟及湯詠瑜陪同，自苓雅區聖公媽廟出發，展開前金、新興、苓雅等區的大車掃；傍晚在中山凱旋路由市議員李順進、黃彥毓、前議員陳致中及議員參選人黃敬雅陪同，站路口向下班鄉親問好，晚間再從裕豐、裕誠路口商圈夜市一帶接續掃街，向採買民眾致意。

賴瑞隆表示，昨晚活動獲超過300位里長力挺，深深感謝各界與市民的支持與託付，自己更有信心承擔責任、延續高雄的進步腳步。面對初選時程進入最後一週，他依然保持平常心、維持同樣節奏，每天站路口、掃早市，再站路口、掃夜市；在一天的不同階段，以行動陪伴市民一整天、爭取每一份支持。他說，懇請大家在民調期間唯一支持賴瑞隆，一起守住高雄、守護高雄。

賴瑞隆堅定表示，這段時間親自奔走大高雄38區，緊握每一雙手、用雙腳踏遍土地，只為走進人群、傾聽民眾最真實的聲音。「握緊雙手、腳步未停、初心不變」，盼出身基層的自己成為「全市民的市長」，帶著讓高雄更好的信念，陪伴每一位市民的日常，讓高雄延續光榮並邁向更好的未來。

賴瑞隆車掃時，熱情民眾上前握手。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

初選時程進入最後一週，賴瑞隆(中)依然保持平常心、每天站路口向市民致意。 圖：賴瑞隆辦公室/提供