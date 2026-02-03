從春櫻、波斯菊到秋楓銀杏！韓劇最愛首爾最美8大賞花地圖景點推薦

文／景點+ 張盈盈整理

首爾的四季像調色盤，被花朵依序染上不同色彩：春天的櫻花在 汝矣島公園 滿開，沿著漢江吹著風散步，是最經典的粉色風景；越往夏天，奧林匹克公園 的波斯菊與油菜花海亮麗登場，大片花田宛如把季節鋪在地上；等到秋天來臨，首爾大學 校園裡的銀杏大道與紅葉林又為城市披上一層金黃與暖橘。正因為如此，每到換季時，首爾總是吸引著熱愛自然與花景的旅人前往造訪。交通便利、景點集中，更讓賞花行程變得輕鬆愜意。接下來將精選八個從春到秋必訪的賞花景點，帶你一次收集首爾一年四季最迷人的風景。

圖 / 墨刻出版，以下同

奧林匹克公園 월드컵공원

在公園內的野花坡( 들꽃마루 ) 種有波斯菊花田，花田遠看整 片鮮黃，近看能看到點綴著幾 朵紫色花兒，走進步道內好似 被花叢淹沒般，整個世界只剩 下藍天和波斯菊，是非常棒的 拍照地點。

花期：9 月初~10 月初

交通：首爾地鐵5號線: 直達奧林匹克公園站（Olympic Park Station），出站即可抵達。

首爾的櫻花花期大約落在4月前兩週

輪中路• 汝矣島公園 윤중로ㆍ여의도공원





國會議事堂後方的輪中路是首爾知名的櫻花名所，道 路兩旁植滿樹齡達30 至40 年的櫻花樹，綿延約6 公 里，共1,400 多棵，每年有超過250 萬人前來賞花。 不止輪中 路，像汝矣 島公園或汝 矣島的許多 地方，也可 看到百櫻齊 放美景。

花期：約落在4 月前2 週

首爾大學 서울대학교



首爾大學校園相當廣大， 若純粹是追著櫻花而來， 推薦直接轉搭公車至「자 연대 . 행정관입구」，從這 裡前往音樂學院的路上， 以及圖書館附近，擁有為 數不少的櫻花和其他花種。

鞍山公園 안산공원

從《紳士的品格》中男女主角第一次的櫻花之吻，到 《又是吳海英》海英和道京走著的飄著櫻花的木頭階梯，這個常在韓劇中出現的櫻花場景就是在鞍山公園。 櫻花季時，公園被層疊交錯的櫻花林覆蓋，在整片淺 粉世界下漫步浪漫無比。

石村湖水公園 석촌호수공원

包圍著樂天世界的石村 湖水公園，在春天可是 會開滿一整圈的櫻花， 沿著湖水外圍步道走， 櫻花與湖中樂天世界的 城堡相映出夢幻景色， 非常浪漫。這裡同時也 是黃色小鴨曾經逗留之 處，近年也時常在湖上 有大型展示吸引觀光人 群。 首

慶熙大學 경희대학교

以哥德式建築校園聞名的慶熙大學，歐風建築讓校園壯闊優雅，特別是高聳的和平殿堂廣為眾人所知；而春天 一到，慶熙大學就成為熱門賞櫻名所，校園內種植眾多櫻花樹，粉嫩櫻花與哥德式建築相映成趣，堪稱是最美 麗校園之一。

晨靜樹木園 아침고요수목원

位於京畿道加平郡的晨靜樹木園，受到多部韓劇加持 下已成為觀光勝地，不僅春夏有各種嬌豔欲滴的花朵 盛開，秋天的紅葉更是讓人傾心，韓劇《雲畫的月光》、《原來是美男》、《她很漂亮》、韓綜《超人回來了》 等節目都曾到此拍攝。

世界盃公園 월드컵공원

面積達105 萬坪的世界盃公園包含和平公園、天空公園、彩霞公園、蘭芝川公園與蘭芝漢江公園，其中天空公 園是最知名景點；這個擁有數個觀景台及美麗景致的草地公園，到了秋天都被紅葉染紅，還有大片的紫芒更是 吸引眾多遊客造訪。

無論你是專程追花的旅人，還是想在旅途中為自己留下一段柔軟的四季記憶，首爾都能以不同姿態迎接你。從春日汝矣島的櫻花雲海，到夏季奧林匹克公園的繽紛花田，再到秋天首爾大學金光閃耀的銀杏大道，每個季節、每個景點都有屬於自己的亮點與情緒。更迷人的是，這些賞花地幾乎都能輕鬆抵達，只要順著季節走，你就能看見首爾一年四季最燦爛的模樣。希望這次整理的八大賞花景點，能成為你下次規劃首爾之旅的靈感，一起在花季裡收集屬於自己的美好片刻。

