從昨僵持到今日天亮...海巡桃園艦與中共海警「貼線對峙」畫面曝光 最近僅0.8浬

我國海巡署巡防艦與中共海警船在北、東部海域近距離對峙，雙方距離一度縮至0.8浬。（海巡署提供）

中共解放軍東部戰區昨（29日）啟動代號「正義使命－2025」的大規模軍事演習，演練對台實施封港、封控行動，軍演今（30日）進入第二天。我國海巡署與中共海警船在北部、東部海域的長時間對峙畫面曝光，雙方從昨日白天僵持到深夜，再一路對峙至今日天亮，最近距離一度逼近0.8浬，現場氣氛高度緊繃。

中共海警船頻繁貼線航行？北、東部海域全面監控中

據海巡單位掌握，中共海警船近日持續出現在我國北部與東部海域，沿著我國領海鄰接區外界線（24浬）反覆航行，並多次刻意貼線接近，甚至短暫突破外界線進行挑釁動作。

我方海巡署派出多艘巡防艦艇，採取「一對一」方式併行監控，全程緊盯對方動向，確保相關水域安全不受影響。

「封港斷線」軍演壓境！北東部海域緊盯中共海警。（翻攝畫面）

海巡桃園艦與中共海警距離多近？最近僅0.8浬

從最新曝光的畫面可見，雙方船艦在海上距離明顯拉近。海委會主委管碧玲表示，昨晚海巡署1000噸級「桃園艦」第七度對中共海警船進行廣播驅離，雙方最近距離僅約 0.8浬（約1,481公尺）。

對於海巡人員長時間在第一線與對方對峙，管碧玲也公開喊話致意：「辛苦了，我的海巡弟兄。」

中共海警若逼近怎麼應對？海巡署揭露驅離手段

海巡署副署長謝慶欽說明，中共海警船被持續監測到沿我國禁限制水域線活動，所有目標均在掌握中。一旦對方船隻過度靠近，我方將運用造浪操船技巧，並搭配LED燈、無線電與廣播警告等方式，迫使對方船隻外移航行。

謝慶欽強調，相關動態均在即時監控下，海巡將持續依規定執行驅離任務。

「封港斷線」軍演重點是什麼？共軍海報用詞強硬

共軍圍台軍演今日自上午8時起至傍晚6時，在台灣周邊多處海空域實施實彈射擊。據了解，本次演習內容包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控，以及外線立體拒止等科目，並由多軍兵種聯合執行。

此外，中共解放軍東部戰區也公布最新宣傳海報，主題為《正義之錘・封港斷線》，文案語氣強烈，宣稱要達成封鎖台灣海空港口與補給線的演練效果，相關動向持續引發外界關注。

