從昨晚到清晨都沒睡！對等關稅拍板 賴清德籲朝野支持「讓台灣向前」

賴清德今天對台灣對等關稅發表談話。（總統府提供）

台灣對等關稅在今（16）日拍板，對此，總統賴清德稍早受訪時說明「4目標」，他也呼籲「未來朝野黨團，都能支持這份協議，讓台灣大步向前」。

賴清德受訪時說，這次的談判，台灣的政府將運用信用保證，支持台灣的金融機構，受信台灣的企業赴美投資，額度2,500億美元。

賴清德曝4目標！ 大家一起「拉平」

賴清德說，因此也得到4個目標，第一，對等關稅降為15%，同時不疊加，這個是條件是美國的貿易逆差國，包括日、韓等都是相同的待遇。

廣告 廣告

賴清德說明，過去日本、韓國跟美國有簽訂自由貿易協定，或類自由貿易協定，日韓商品銷往美國，相對台灣商品銷往美國是有競爭優勢的，但現在大家全部都拉平，反而提供台灣傳統產業銷往美國一個好機會。

全球首個國家取得「232關稅優惠」！

賴清德說，第二，232關稅部份，台灣政府是全球第一個爭取到美國同意，後續赴美投資的企業，在半導體及其延伸性商品，在一定額度內免稅，額度外可以得到優惠稅率，其他適用於232條款的商品，包含木柴傢具、汽車零組件等也能獲得最優惠稅率。

「台灣模式」獲美國支持

第三個目標，賴清德表示，台灣模式得到美國支持，後續美國會協助台灣，在土地取得、水電基礎設施方面協助台灣政府，讓赴美投資的台灣企業能夠形成群聚，這樣有助於台美企業，在研發設計、市場上合作，讓台灣的產業可以進一步美國經濟結構當中。

台美經貿合作將更緊密

賴清德指出，第四個目標，不僅有台灣投資美國，美國也同意投資台灣，對象包括半導體、人工智慧、國防產業等，換句話說，台美的經貿合作會更緊密，雙方經濟可以共創雙贏來發展。

賴清德認為，今天的談判會穰台灣的產業更有利的布局全球行銷全世界，也希望國人同胞能夠合作，也感謝談判團隊的辛勞，不管是實體談判，或是視訊談判都非常的辛苦。

賴清德也感謝蕭美琴、卓榮泰等人的辛勞，談判期間都過美國時間，昨天晚上到清晨都沒睡，密切關切談判過程，一有狀況就隨時解決，一直到談判確定後，大家才放下心，「呼籲未來朝野黨團，都能支持這份協議，讓台灣大步向前」

更多鏡週刊報導

台美關稅拍板！對等關稅15%不疊加、台半導體對美投資2,500億美元 獲232最惠國待遇

台灣關稅15%不疊加 政院曝「雙向投資機制」：美將擴大投資5大信賴產業

台美關稅15%！簽署MOU合照曝 她酸爆：讓去美國蹭熱度政客翻車