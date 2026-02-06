從普通症狀到腦膿瘍！醫籲兒少發燒別忽略「2大危險信號」

（生活中心／綜合報導）一名高中男學生因發燒等不適症狀拖延多日未改善，日前被家人送醫急診後發現是嚴重鼻竇炎併發顱內感染，腦部蓄膿已累積至使腦中線被擠偏，雖經醫療團隊緊急手術搶救仍宣告不治。醫師指出，此類由鼻竇炎進一步侵入腦部的感染雖不常見，但一旦出現頭痛、精神不振等警訊，必須高度警戒並及早就醫。

該患者至醫學中心急診就醫時，持續5天反覆發燒、全身痠痛、頭暈噁心等症狀，並伴隨精神不濟的情形，入院後甚至需家屬以輪椅輔助才能進入診間。急診醫師表示，患者雖最初無典型鼻竇炎徵象如黃膿鼻涕或明顯鼻塞，但其精神狀態持續低落、注意力不集中，是重要的臨床危險訊號。

經影像檢查後發現，患者右側多個鼻竇嚴重發炎，鼻腔內累積大量膿液，感染向上侵犯顱內形成硬腦膜下蓄膿。這類蓄膿會造成腦部中線偏移，代表顱內壓力上升，是危及生命的嚴重並發症。醫師也指出，鼻竇靠近顱底骨頭，當感染惡化未及時處理時，細菌可突破隔膜或透過血流擴散至腦內，引發腦膿瘍或其他顱內感染，屬醫療緊急狀況。

患者送醫後歷經降腦壓與抗生素治療，並安排開顱手術清除感染，但術前突發癲癇，病況急轉直下，最終仍回天乏術。醫師表示，雖然典型鼻竇炎症狀包括面部疼痛、鼻水倒流等，該名患者出現的以「持續頭痛、單側症狀與精神不振」為主，這些反常表現為可能向深部併發的警訊。

專家提醒，一般鼻竇炎雖常見且多為病毒性或細菌性感染，但若症狀持續超過1週、出現劇烈頭痛、視力異常、噁心嘔吐或精神狀況改變等非典型表現時，應立即就醫接受影像學檢查。研究也指出，侵入性鼻竇感染併發顱內問題雖罕見，但一旦形成腦膿瘍等併發症，后果可能危及生命。

醫師強調，對於兒少發燒的判斷不應只看退燒與否，「退燒後精神是否恢復」是關鍵指標。若患者退燒後仍然全身乏力、反應遲鈍或持續嗜睡，家長需提高警覺，即使沒有典型鼻竇炎徵象，也應盡早轉診至耳鼻喉科或大醫院接受詳細檢查。

