從晶片到雲端！趨勢科技靠NVIDIA共建AI安全生態

趨勢科技方案被納入NVIDIA AI Factory for Government參考設計中，將人工智能工廠延伸至聯邦機構及高安全需求單位。 圖：Shutterstock

[Newtalk新聞] 全球網絡保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704）宣佈與NVIDIA BlueField展開全新整合，將防護直接嵌入數據中心層面，為人工智能工廠提供更安全且具擴展性的防護。此全新方案讓企業能更快部署人工智能，同時降低多租戶人工智能雲環境中的風險，並符合嚴格的合規要求。

NVIDIA BlueField資料處理單元是一款專為協助中央處理器分擔、加速及隔離基礎架構與保安任務而設計的處理器。

趨勢科技表示，Trend Vision One Endpoint Security（AI Factory EDR）部署於 NVIDIA BlueField 上，能蒐集並監控主機與網絡資訊，並與趨勢科技威脅情報進行關聯分析，以偵測可疑行為。除了與 BlueField 整合外，趨勢科技也是首批通過 NVIDIA RTX PRO Server 驗證的資訊保安廠商之一，為人工智能工廠帶來專為企業級環境打造的資訊保安防護。

此外，趨勢科技方案也被納入NVIDIA AI Factory for Government參考設計中，將人工智能工廠延伸至聯邦機構及高安全需求單位。該設計提供完整組合、端對端的部署指引，協助受監管產業在滿足合規要求的同時，也可安全地部署人工智能工作負載。

趨勢科技平台暨業務長金敬秀表示：「代理式人工智能將開啟生產力、效率與商業敏捷性的全新時代，但前提是必須建立在安全的基礎上。這正是趨勢科技致力透過執行零信任機制與創新人工智能原生威脅偵測來推動人工智能保安發展的原因。我們與 NVIDIA 的整合方案，將為高效人工智能部署建立全新的市場標準。」

NVIDIA 高級傑出資訊保安架構師Ofir Arkin 表示：「隨著企業建置人工智能工廠，他們必須在不犧牲創新的前提下，保護大型且高速運作的基礎架構。透過與 NVIDIA BlueField 的整合，Trend Vision One建立了一個全新的人工智能工廠端點偵測與回應類別，結合硬件層級的隔離與即時威脅洞察，從數據中心層面守護關鍵的人工智能資產。」

