從智慧芒果管家到AI教練 經濟部科技助攻原鄉產業

（中央社記者黃郁菁屏東縣27日電）經濟部將科技導入原鄉，透過省工、高值、永續等3大核心，從智慧芒果管家、AI棒球教練到數位觀光導覽，協助部落產業更具競爭力，今天在屏東縣瑪家國中展示成果。

經濟部產業技術司今天在瑪家國中舉辦「科技孕育 原鄉創新」成果展，產業技術司長郭肇中接受媒體聯訪表示，經濟部在產業科技上投入資源、帶動發展，與原民產業結合，農業加工部分與屏東合作最多，以霧台鄉藥用植物「金釵石斛」為例，透過科技將其存活率大幅提升，也幫助提升產值。

郭肇中表示，技術司以系統整合方式將創新技術導入原鄉，除了提供「有感科技」作為發展引擎，更要達成「科技平權」，讓部落產業在數位化與自動化助力下，具備接軌國際特色與實力。

展覽聚焦3大核心主軸，分別為科技提升農產品產值、AI導覽串聯觀光，及智慧培育職棒人才。經濟部產業技術司指出，農業方面，霧台鄉「金釵石斛」相關產品，經濟效益達新台幣6000萬元；瑪家鄉建置10公頃環境感測與智慧化澆灌系統，提升產值逾10%；瑪家鄉特產小米，更藉米其林推薦主廚林祺豐巧手轉化，開發出小米刺蔥味噌醬等產品，最快明年2月進軍日本高端市場。

見證智慧芒果管家進駐的瑪家鄉三和村長董賢明說，今年5月工研院在村內農地設置儀器設備，以科技監測環境與土質變化，對土芒果及金煌芒果等作物提出種植改善方向。由於儀器設置在今年採收期後，成果尚待下期產季後分析，產銷班農民都拭目以待。

AI導覽觀光部分，經濟部支持工研院開發AR智慧導覽與Line數位嚮導系統，今年正式導入屏東「阿塱壹古道」，遊客可透過手機即時接收部落歷史與文化深度導覽。

產業技術司提及，AI棒球教練入駐校園，藉「科技棒球輔助訓練系統」，透過影像辨識與大數據分析投打表現，讓部落青少年球員能享有與職棒同等級科學化訓練，精準精進球技，已用於紅葉國小及忠孝國中。（編輯：李亨山）1141227