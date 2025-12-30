從暴瘦10公斤到重拾希望 第三期胃癌患者在義大醫療迎來奇蹟轉折

▲饒坤銘副院長領軍接軌國際治療，義大成功翻轉第三期胃癌。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】53歲男子因長期胃痛、食慾不振，體重在短時間內驟減約10公斤，原以為只是一般腸胃不適，前往義大癌治療醫院就診後，經完整檢查確診為第三期胃癌，腫瘤已明顯影響胃部功能，突如其來的診斷讓病人與家屬一度陷入焦慮與無助。

義大醫療體系血液腫瘤科饒坤銘副院長於門診中詳細向家屬說明病情，並依據國際治療趨勢，建議採用「術前免疫治療合併化學治療」作為治療策略。饒醫師指出，透過術前治療可提前觀察藥物反應、有效縮小腫瘤，提升後續手術的可切除率，並降低手術風險，為患者爭取更好的治療條件。

在為期兩個月的術前療程中，患者歷經噁心、掉髮、疲倦等副作用，但在家屬每日陪伴與醫療團隊密切追蹤下，仍堅持完成治療。隨著療程進展，患者胃痛逐漸減輕，進食量與體力明顯改善，整體精神狀態也逐步回穩，讓家屬重新燃起希望。

治療結束後，經義大醫療外科團隊完整評估，患者體況已符合手術標準，順利接受胃部腫瘤切除手術。術後病理報告顯示，腫瘤組織中未發現殘存癌細胞，成功達成「病理完全反應」，此結果不僅代表治療奏效，也象徵病人、家屬與醫療團隊攜手努力的重要里程碑。

饒坤銘副院長表示，國際臨床研究顯示，達到病理完全反應的胃癌患者，通常具有較低的復發風險與較佳的長期預後，但治療仍需完整進行。因此建議患者術後再接受輔助化學治療，並持續一年免疫治療，以維持治療成效。患者也坦言，儘管治療期程長、負擔不輕，仍願意堅持完成療程，「只要能多陪伴家人，一切都值得。」

義大醫療體系整合消化道腫瘤醫療中心、高階內視鏡、精準腫瘤治療與跨科團隊照護，從診斷、全身性治療、手術到術後追蹤皆可一次完成，減少患者奔波。饒坤銘副院長指出，此案例不僅展現醫療進步的成果，更突顯家庭支持與醫療團隊合作的關鍵價值，未來也將持續引進國際先進治療，陪伴患者穩健走過抗癌之路。（圖╱義大癌治療醫院提供）