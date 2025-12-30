從書法走向社會讓孩子走向世界 桃園市立美術館2026年度展覽啟動





桃園市立美術館公布2026年度展覽計畫。在總館工程邁向關鍵里程碑之際，橫山書法藝術館與桃園市兒童美術館將以更清晰的策展定位，展開一整年的展覽/活動布局，作為未來總館正式開館前的重要暖身與能量累積。

桃園市立美術館30日表示，總館工程目前依市府整體規劃推進，預計於2026年下半年竣工，隨後將進入內裝優化與營運準備階段，並以2028年第一季對外開館為目標。2026至2027年之間，館方將透過展覽、論壇與國際交流逐步展開暖身計畫，包含與龐畢度藝術中心（Centre Pompidou） 等國際館舍的合作啟動，接續策辦兒童藝術教育國際論壇，並啟動2027國際館長論壇等規劃，逐步形塑以總館乃至館群協助作為運作核心，串聯書藝館與兒童美術館的整體館群發展策略。

在此脈絡下，2026年橫山書法藝術館與桃園市兒童美術館，分別以「書法如何走向社會」與「孩子如何走向世界」為策展核心，形成一動一靜、彼此呼應的年度策展敘事。

橫山書法藝術館：以書寫的社會行動開場，從2025橫山書藝雙年展到首屆篆刻展，2026年，橫山書法藝術館從書法的社會性與生活性出發，重新思考書寫如何在當代持續運作。年度展覽以橫山書藝雙年展為核心，關注生活中書寫的多重面貌與書寫的本質，並透過專業與非專業書寫並陳的策展方式，顯現「創作之書法」與「生活之書法」之間的張力與轉換，使書法不只是被展覽的藝術形式，而是一種日常行動與感知實踐。其後，由第二屆橫山書藝獎獲選展的新銳書法藝術家王意淳帶來創作生涯首次大型個展，作品形式進一步延伸書寫與空間的結合，讓觀眾走入書寫所構成的感知場域。

配合2026年台灣設計展於桃園舉辦，書藝館亦推出書法與設計跨域展覽，呈現文字在不同設計語境中的轉譯與應用；年末則策劃書藝館開館以來首檔篆刻主題展，從研究脈絡與當代實踐深化書法藝術的學術厚度。橫山書法藝術館藉由書法內容的深化與跨域連結，透過持續的書藝策展實踐，在建築條件的基礎上，形塑完整的館舍定位，並入選「臺灣觀光 100 亮點」，展現其整體營運與策展成果。

桃園市兒童美術館：以論壇與策展並行，發展國際連結的兒童藝術實踐，2026年，桃園市兒童美術館以策展、論壇與國際交流並行的方式，持續深化兒童在美術館中的角色與位置。年度重點之一為「兒童藝術教育國際論壇」，策劃概念延續兒童如何從被設計的觀眾，轉變為參與與共創行動者的脈絡，本屆論壇亦由國立臺北藝術大學吳岱融教授擔任客座策劃人，邀集來自美國與歐洲的重要美術館與教育實踐者，分享與兒童共創的國際經驗，深度討論美術館作為支持兒童感知、表達與創造力發展之文化場域。

展覽方面，兒童節檔期推出「小旅人．大旅程」，以「旅行」作為孩子認識世界的入口，透過感官任務與故事化情境，引導兒童在探索中建立屬於自己的行走路線；下半年配合 2026 年台灣設計展於桃園舉辦，推出「一樣不一樣」展，以「共融設計」為核心，從藝術與設計的視角，探討展覽如何回應不同身體尺度與行動方式。展覽中特別邀請法國藝術家 Cyril Lancelin 帶來作品《千種傾斜的形狀》，以大型充氣模組作為創作形式，讓兒童可依自身力量與想像自由組合、堆疊與移動，在共同操作的過程中感受空間結構的變化，讓展覽成為一段可被實際走入、操作與想像的空間經驗。

桃園市立美術館表示，2026年的展覽與相關行動，並非單點式的年度安排，而是為總館開館所進行的整體策展部署。這段暖身期，亦是桃美館梳理自身定位、館群協作與公共角色的重要階段。隨著總館工程進入最後階段，館方將持續以展覽、論壇與跨館合作，回應城市與國際之間的文化對話，開始為2028年正式開館奠定穩固而清晰的策展方向。相關展覽與活動資訊以桃園市立美術館官網(https://tmofa.tycg.gov.tw/ch)為準。



