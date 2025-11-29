從最強變最弱！林岱樺民調落後 媒體人：支持者流向牽動選情

《上報》29日公布高雄市長最新對比式民調顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7%，賴瑞隆以50.4%領先柯志恩23.1%，許智傑以50%領先柯志恩23.7%，林岱樺以43.3%領先柯志恩19.6%。媒體人羅旺哲指出，許智傑、賴瑞隆、邱議瑩三人表現強勁，但林岱樺明顯落後，她的支持者最終流向何處將成為選戰關鍵。

此次民調依照民進黨初選採取的「對比式民調」進行，結果顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7%，未表態為24.5%；其次為賴瑞隆，以50.4%支持度領先柯志恩23.1%，未表態為26.4%；許智傑以50%支持度領先柯志恩23.7%，未表態為26.3%；最後一名是林岱樺，以43.3%支持度領先柯志恩19.6%，未表態率為37.1%。

廣告 廣告

從政黨支持來看，民進黨支持者為47.6%、國民黨支持者為8.4%、民眾黨支持者為4.7%、台灣基進支持者為1.4%、時代力量支持者為0.7%、無任何偏好為30.3%、拒答為1.5%。

羅旺哲今（29）日在政論節目《新聞大白話》中分析，高雄選情相當有趣，從民調數據來看，許智傑、賴瑞隆、邱議瑩三人勢均力敵，林岱樺則出現落後態勢。他表示，林岱樺過去在高雄實力最強，如今變成最弱，這個落差相當大，而她的支持者最後會轉向支持誰，將對高雄選舉產生重大影響。

羅旺哲進一步指出，林岱樺與邱議瑩關係不睦，邱議瑩目前看似急起直追，可能是英系與蘇系正在進行結盟。他認為，賴瑞隆與許智傑實力也不容小覷，目前高雄民進黨內部呈現三強鼎立局面，但最終誰能脫穎而出，林岱樺的動向將是決定性因素。

民進黨立委邱議瑩現在成為民調領先者。（資料照／中天新聞）

針對台南市長選戰，羅旺哲分析《TVBS》民調結果表示，綠委陳亭妃贏藍委謝龍介，謝龍介贏綠委林俊憲，等同於陳亭妃大勝林俊憲。他質疑，距離民進黨提名不到兩個月時間，林俊憲要如何在短時間內逆轉民調，看不出逆轉契機在哪裡，除非陳亭妃自己崩盤。

羅旺哲表示，如果各候選人都穩紮穩打持續下去，一個月後民調結果可能仍維持現狀。他提到，除非如謝龍介所說，林俊憲手上握有「鬼牌」，打出來可能一翻兩瞪眼，才有可能讓陳亭妃瞬間崩盤。

民進黨立委陳亭妃在台南市長民調目前也居於領先地位。（資料照／中天新聞）

該份高雄市長選戰民調由《上報》委託《雨晴指標》公司執行，訪問地區為高雄市，抽樣方法採取分層比例隨機抽樣法，以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。為使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，同時採後二碼隨機方式抽取電話樣本，訪問對象為調查區域內年滿20歲以上之成年民眾。民調訪問日期為114年11月24日至26日，有效樣本為1074份，抽樣誤差在95%的信心水準下，約±3.0個百分點。

延伸閱讀

影/柯志恩民調大輸綠？葉元之曝實際情況：差距並不大

高雄市長民調邱議瑩領先！侯漢廷狠酸：垃圾越多民調越高？

邱議瑩明鳳山大造勢！預告「神秘嘉賓」蘇貞昌將現身站台