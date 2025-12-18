從最糟變最棒！川普年底演說稱「美國比以往更強大」

美國總統川普發表年底演說，一開場又把矛頭指向前朝，強調接手了一個爛攤子。（圖／美聯社）





美國總統川普發表年底演說，一開場又把矛頭指向前朝，強調接手了一個爛攤子，而他又如何在這一年裡努力收拾殘局。從邊界管理、物價、工作機會到關稅，以及戰爭調停。川普一一盤點今年的政績，更稱2025是偉大的一年，美國比以往更加強大。只是各家媒體最新的民調卻沒有跟上川普演說的氣勢，力挺川普的數據幾乎都跌到這個任期新低點。

年度演說，川普準時開講，一開場照慣例，先把矛頭指向前朝政府。

美國總統川普：「11個月前我接手了一個爛攤子，而我一直努力收拾殘局。」

接著不囉嗦，川普開始盤點他口中那個被自己全面翻轉的爛攤子。

美國總統川普：「（上任）第一天，我立即採取行動，阻止南部邊界入侵，拜登政府讓物價上漲到前所未見的水平，我讓高物價下降，並且降得非常快，感恩節火雞價格下降33％，雞蛋價格也下降82％。」

而說到經濟，身為關稅帝君，川普當然不會缺席，他強調正是關稅政策，替美國守住工作機會。

美國總統川普：「我為美國成功爭取到了18兆美元的大規模投資，帶來更多的工作機會，這項成功的原因，是在關稅政策我最喜歡的一個詞。」

和平獎落空，但戰績清單，川普依舊親自盤點。

美國總統川普：「美國已調停了8場戰爭，在10個月之內，摧毀伊朗核武計畫，並結束加薩戰爭，為中東帶來3000年的首次和平。」

短短20分鐘，川普把自己誇好誇滿，但台下數字卻沒跟上檯面的氣勢，各家媒體力挺川普的數據幾乎跌到第二任期新低，NBC的民調掉到21％，美聯社18％，接近第一任期的低點，路透社跌到今年新低19％，連堪稱自家人的福斯新聞都跌破過往紀錄，來到22％新低。

美國總統川普：「祝大家聖誕快樂，新年快樂，願上帝保佑你們大家。」

年底不忘送上祝福，不過對照民調數字，川普恐怕比誰都更需要多一點保佑。

