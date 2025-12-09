從月薪3萬到50歲財富自由！她靠「這3招」月月領息像房租：不需要一開始投入很多，讓人生有更多選擇
很多人誤以為「有錢」就是奢侈、炫耀，但其實財富真正帶來的，是選擇權：
● 你可以選擇喜歡的工作，而不是因為薪水被綁住
● 你可以選擇休息一年，去追尋夢想
● 你可以選擇在父母需要時，毫不猶豫伸出援手
有了選擇權，我們才能真正活出自己想要的樣子。沒有財富的人生，就像一台沒有煞車的車子，一遇到意外就全面失控。
立志讓錢為你工作
我人生的谷底，發生在 2008 年金融海嘯。
因為在短短幾個月內，我沒了工作，投資帳戶瞬間也幾乎歸零，還背上長輩留下的大筆債務。更糟糕的是，感情也不順利，世界彷彿在同一時間全部崩塌。夜裡，我躺在床上，腦袋裡反覆想的不是夢想，而是「明天要怎麼活下去？」。在那一刻，我才深刻明白：財務困境會放大人生所有的痛苦。
當時無助的我，茫茫然地在一尊菩薩面前，哭了整整一下午。或許，谷底也是反彈的起點，就在那個下午，我暗暗下定決心：「既然人生已經跌到不能再低，那麼接下來，我要學會讓錢為我工作，而不是一輩子為錢拚命。」
沒人知道人生風暴何時來襲，但當你擁有一張財務安全網，即便風暴來襲，你依然能穩住方向。前面我們談到了「夢想原力」，它讓我們敢於想像不同的人生藍圖，而「幸福原力」，則是讓我們找到活著的意義，那麼「財富原力」就是支撐這一切的基礎。沒有財富，夢想只能停留在幻想，幸福也會因現實壓力而黯淡。
很多人問我：「Selena，命運真的能改變嗎？」我會說，命運本身可能無法選擇，能選擇的是如何用財富去撬動未來。真正的財富力，不是擁有多少錢，而是讓自己的人生可以有更多選擇。你要知道：財富＝人生的選擇權，幫人生抗風險、改變命運的槓桿。
它就是人生的加速器，能讓你比別人更快擺脫焦慮，更快實現自由，更快活出自己想要的樣子。
培養財富力三層次
財富力，其實就是一種整合能力。它不僅僅是收入的多寡，而是包含了三個層次：
● 創造現金流的能力：讓錢源源不絕流入你的口袋，而不再只是靠你的勞力換取薪水。
● 配置資產的智慧：懂得分散投資、控制風險，學會把雞蛋放在不同的籃子裡。
● 讓錢替你工作的系統：ETF 配息、海外房產、AI 機器人理財、甚至是穩定幣放貸，都能成為自動化的現金流來源。
換句話說，財富力的核心，就是建立一個：不需要靠你每天加班，錢也能自動長大的機制。在我自己實現財務自由，與不同文化背景的人交流後，愈來愈深刻地體會到──財富力，不是單純的賺錢能力，而是「讓錢自動長大」的能力。
很多人以為，翻轉財富要靠一大筆資金或超級幸運的投機操作。但我的故事剛好相反。雖然當時月薪不高，即使存下三分之一來投資，每月也只有幾千元，但我依然把這筆投資基金看得比任何支出都重要。因為我深知「複利的魔法」會在未來開花結果。
建立自己的投資原則
另外，在工作與兼職之餘，我會利用零碎時間大量閱讀財經書籍，研究投資人故事，甚至到處參加免費講座。這些學習逐漸讓我建立起自己的投資原則：
● 先存錢，後花錢
● 核心穩健，衛星嘗試
● 把現金流當作人生安全網
記得第一次我領到 ETF 配息的時候，金額不大，只有幾百元。但我開心到不行，因為那不是靠我自己的勞力換來的錢，而是「錢自己生出來的錢」！這小小的體驗，讓我更加篤定：這條路，我要走到底。在多年的實踐與修正之後，我把財富翻轉的關鍵歸納出三元素：
1、核心投資：自動化現金流
我的核心投資包括：台股大盤型（如0050、006208）、債券型 ETF（00937B……）、高股息 ETF（如0056、00878、00918、00919……）。這是我投資組合的基石，它們就像「穩定的房租」，讓我能月月領息，生活有了安全感。
2、衛星投資│抓住成長趨勢
除了核心，我也配置「衛星資產」，包括：美股成長型 ETF FANG+、半導體主題（例如00757、00830、00924）。穩定幣放貸（美元年化 8% ～ 12%）、比特幣定期定額（參與數位資產新時代）、海外房產（曼谷家用及商用不動產出租）。
這些衛星投資，就像投資績效的加速器，幫助我的資產不只是穩定，更能「乘風而起」。
3、持續學習與分享
真正的財富，不只是銀行帳戶上的數字，而是你能夠把知識和經驗轉化為影響力。我教理財的第一個學生是當時的辦公室助理，後來，我開始寫書、開 Podcast、舉辦線上課程，分享自己的翻轉故事，就是希望幫助更多小資族走出困境，漸漸地開始有學生叫我「小資理財教主」。
不到50歲，在我達成財務自由後，第一件事不是買名車，而是背上行囊，開始環遊世界。旅行，是我檢驗財富自由的方式。它讓我更清楚地知道財富的意義，不是炫耀，而是自由選擇自己想要的人生。
如果此刻的你，正覺得人生被困住，覺得口袋裡的錢永遠不夠用，我想告訴你：財富翻轉不需要一開始就投入很多，你只需要按下「啟動」鍵，現在就開始。
作者介紹｜Dr. Selena 楊倩琳
在成為小資理財教主、環遊世界70餘國之前，楊倩琳曾是出生在單親貧困家庭、15歲到印刷廠當女工的高職生。高職同學偶然一句話：「楊倩琳你一定考不上大學」誓言考取大學。努力上班存錢去英國留學攻讀碩士，到最後在上海財經大學完成博士學位，從工廠女工到科技公司營運長，50歲提早退休，成功翻轉人生。
（本文摘自《啟動致富原力：富養自己的心態×習慣×工具×行動，打造人生選擇權的底氣》天下雜誌出版，Dr. Selena楊倩琳著）
