從望嘉部落到台南 展望會陪伴孩子用歌聲走出部落

臺南市補教協會的活動餐會亦邀請望嘉文化隊的孩子們到餐廳表演並享用豐盛的佳餚。

來自屏東縣來義鄉望嘉部落的「望嘉文化隊」，於1、2兩日在台南展開兩天一夜生活體驗營活動，透過不同場域的學習與體驗拓展視野，增進對未來的想像與自信。由台灣世界展望會攜手望嘉國小共同成立的望嘉文化隊以排灣族孩童為主，藉由族語歌謠傳唱與原民舞步，肩負起文化傳承使命。這些平時以歌聲延續部落古老旋律的孩子們，在城市交流中看見更寬廣的世界，為寒假留下珍貴的成長回憶。

望嘉文化隊參訪「瓜瓜園地瓜生態故事館」，藉由手作DIY體驗活動，從和麵粉開始製作地瓜湯圓。孩子們分工合作、一起搓湯圓，並品嚐親手完成的成果，從寓教於樂的過程中認識不同地瓜品種與相關知識，也培養創意與專注力。一位孩子開心分享：「我第一次自己從揉麵到搓湯圓，原來地瓜可以做成這麼多不同的料理，吃到自己做的湯圓很有成就感！」特別感謝瓜瓜園企業股份有限公司贊助，為孩子提供如此特別的學習機會。

每位孩子都很專心的在學習如何和麵糰，一步一步驟的製作出地瓜湯圓。

此外，在台南桂田酒店提供兩天一夜住宿支持下，使這群孩子得以在安全舒適的環境中休息與交流，度過難忘時光。望嘉文化隊受邀於飯店帶來精彩且溫馨的原民文化演出，孩子們以族語歌謠與原民舞步向賓客展現部落文化之美。有孩子分享：「每次表演都會很緊張，但看到大家跟著我們一起拍手、微笑，就覺得很感動，也更想把部落的歌唱給更多人聽。」

對展望會陪伴的孩子而言，每一個學習機會都無比珍貴！適逢年節前夕，許多台南在地企業與團體以實際行動響應「紅包傳愛」，使節慶加倍溫暖，陪伴經濟弱勢學子穩定求學、安心學習；同時也感謝南科贊美酒店持續響應紅包傳愛活動，在飯店內布置「紅包牆」，邀請賓客愛心參與。這一份份善意與資源投入，都為弱勢兒少與家庭注入穩定力量，讓孩子有勇氣迎接學習挑戰。

孩子們開心地享受自己做的地瓜湯圓，感受到滿滿的成就感。

台灣世界展望會南區辦事處林惠君區處長表示，感謝企業與社會大眾的支持與同行，展望會在台南、澎湖地區共服務2,304位脆弱兒少，所需助學金達1,728萬元，一份助學關懷就能讓孩子在開學前夕添購書包、補貼書籍與學習所需費用，支持他們穩定就學、持續追夢。不讓孩子因貧困而中斷學習！邀請社會大眾持續關注弱勢兒少的教育需要，響應「紅包傳愛」助學，陪伴孩子在困境中仍能保有希望與夢想，迎向更有力量的未來。

感謝台南桂田酒店提供孩子們兩天一夜的住宿，讓孩子能開心舒適的休息。

撰文、攝影／台灣世界展望會