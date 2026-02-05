從朝天宮飛上天空再到外太空 萌萌蜜柑站長陪大家馬年馳騁

近期高雄捷運人氣角色「蜜柑站長」攜手北港朝天宮，首創臺灣神界與貓界的跨界聯名；為推廣高雄與日本岡山縣雙城觀光交流，「蜜柑站長」又攜手台灣虎航及日本岡山縣推出三方聯名合作，打造跨國萌系行銷新亮點，即日起至三月底，凡搭乘台灣虎航高雄-岡山航線航班，旅客即可在機上看見全新設計的聯名頭枕巾，為旅途增添驚喜與話題性；為應援二○二六高雄冬日遊樂園-超人降臨港都，「蜜柑站長」與高雄熊兩位小學徒，在超人力霸王很認真的教導與怪獸戰鬥時，卻專做一些帶領民眾吃喝玩樂(推廣高雄好吃好玩)的事情，邀請全國民眾春節前後走進高雄港都，與「蜜柑站長」一同馬年馳騁，感受光與希望的節慶氛圍。(見圖)

廣告 廣告

高雄捷運公司今(五)日表示，蜜柑站長近期積極參與各類跨界合作與城市行銷活動，持續以多元方式拓展品牌觸角，很感謝北港朝天宮以及虎爺會與高捷史無前例的創意合作，讓蜜柑站長有機會身著典雅紅色媽祖轎班服，以及黃色勇猛虎爺轎班服執勤換裝賺罐罐；另外也與台灣虎航及日本岡山縣攜手合作，高雄-岡山航線穩定營運，聯名視覺不僅提升角色國際能見度，也讓更多國內外旅客自登機起就能感受滿滿療癒氛圍，全新頭枕巾設計結合蜜柑站長的親和魅力與虎將的活力形象，象徵雙方城市交流與觀光互訪的熱度持續升溫，也成為航班上的吸睛亮點之一。

為迎接二○二六冬季旅遊熱潮與春節連假，高雄市今年冬日遊樂園以「超人力霸王」為主題IP，將於愛河灣及高雄港十六至十八號碼頭盛大登場，Q版超人力霸王與怪獸FRP也出現在捷運美麗島站讓民眾捕捉拍照，而可愛的「蜜柑站長」與高雄熊則於本周壓軸登場，穿上超人力霸王科學特殊搜查隊造型與大家見面，想要見到萌萌蜜柑換裝秀的粉絲可於大年初二前往橋頭糖廠站觀看蜜柑值勤。

期間限定的彩繪輕軌列車「虎遊岡山號」行駛至二月廿三日，「冬日遊樂園」號行駛至三月一日，「萌虎平安號」行駛至四月卅日止，歡迎民眾上高雄捷運APP或官網查詢列車動態，在搭乘輕軌暢遊高雄的同時，也能近距離感受各式文化交流的可愛魅力。