從木工學徒到建設品牌創辦人：蔡佾均用工匠精神走出一條「讓年輕人買得起」的路

記者 陳聖偉 / 報導

蔡佾均的故事，不是從建築課本開始，而是從一間木工廠的鋸台開始的。

「我爸常說，木頭會說話。」他笑著回憶。「一片木板只要偷懶，它會立刻反應。那時候我就明白：細節是騙不了人的。」

專注每個環節，實踐對品質的承諾。圖/宇唐建設

從木工家庭長大，他比別人更早看到「品質」這件事的重要性。大學二年級，他開始承接木作工程；後來接觸親子館、宿舍、商空，再一路走到統包與室內設計。

但真正讓他決定跨入建設業的，是一次衝擊性的合作經驗。

「有人希望我降低用料標準，因為業主看不出來。」

那時，他第一次清楚看見：不是工班不好，是整個產業鏈的壓力讓品質退讓。

那一刻，他心裡有個聲音：

「如果房子從一開始就做好，後面根本不用補救。」

於是，他開始研究建築源頭的所有工序：

結構、管線、防水、隔音、動線……這些不是漂亮裝修能解決的事。

他說：「我希望房子不是只看起來漂亮，而是住進去十年後還能放心。」

宇唐建設成立後，他用木工時代延伸來的哲學，打造自己的品牌方法：

• 每一塊錢去哪裡要說清楚

• 每道工序都能被檢視

• 成本回到合理，不用靠偷工減料省錢

他坦白說：「我知道現在年輕人買房不容易。我希望宇唐能成為一種選擇，不用犧牲品質，也能買得起。」

首案對他而言，不只是產品，而是一份承諾。

「我不急。我希望第一個作品就能證明：我們真的做得到。」

這，就是木工少年走了十多年後的答案——

不靠說故事，而是靠手上的每一道工藝，為年輕世代蓋一座「住得久的家」。供「買得起、住得久、值得信賴」的住宅產品。