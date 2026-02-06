從未來前進黨到人民黨 改革派跨越執政高牆挑戰大

（中央社記者李宗憲曼谷6日專電）選前週末午後，微風徐徐，曼谷公園內民眾席地而坐。人民黨團隊手持看板說明各項政見並與選民互動，氣氛熱絡。人民黨以橘色象徵改革，政黨名稱換了3次，今年再次投入大選，民意能否轉為政權，真正的考驗仍在制度高牆之後。

泰國未來前進黨（Future Forward）與前進黨（Move Forward）遭解散後，改革派另起爐灶組成人民黨（People's Party）以延續政治理念，這次派出黨魁納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）作為第一順位的總理候選人。

選前各項民調顯示，人民黨的支持度領先其他政黨，深獲年輕世代與進步派選民的支持。

選前週末，人民黨在曼谷市中心的班哲希利公園（Benjasiri Park）舉辦政見分享會。不同於傳統的造勢活動，納塔彭與選民在草地上並肩而坐，由人民黨團隊分享政見，近距離聆聽選民需求。

● 改革理念獲進步派與年輕世代認同

參與的民眾大部分是年輕人，仍在就學的萬威莎（Wanwisa Ketkaew）告訴中央社，人民黨是目前最能回應民眾需求、強調福利與公平的政黨，他們的政策不只照顧學生，也涵蓋教師、勞工、長輩與兒童，她認為，「這樣的政策，才能讓社會一起往前走」。

今年24歲選民、律師西拉達奈（Siradanai Kuawanchai）特別在週末來到公園聆聽人民黨的政見，他認為，即使人民黨過去曾被兩度解散，但仍是目前少數能讓他看見「能改變政治文化」的政黨。

西拉達奈告訴中央社，他支持人民黨是希望政府能建立一個更透明、更公平的制度，讓每個人不論出身，都能擁有相同的機會，因為「只有制度公平，很多問題才能被解決，也沒有人會被遺忘。」

年輕世代重視結構性改革，人民黨的前身、前進黨在2023年的大選中獲勝，深受年輕人歡迎，躍上泰國最大黨。不過前進黨隔年因主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，遭憲法法庭裁定解散，也使改革派再度被迫重組。

這股橘色力量並非只限於年輕人，參與這場政見分享會的民眾中，不乏年過半百的選民，來自素攀武里府（Suphan Buri）的希里婉（Siriwan Kamnoetsilp）認真聽著納塔彭分享政見，她認為，人民黨除了政見貼近民生，也是「一個為人民做事，而非為自己或（政治）家族服務的政黨」。

她告訴中央社，人民黨不買票也不動員，並強調支持者是自發而來，「用自己的錢（捐款）支持，是因為相信這些理念」。

希里婉說，她曾親眼看到許多年長輩、甚至坐輪椅的民眾，聽取前進黨前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）的演說，這也反映出改革派仍受部分中高齡選民的支持。

她同時提及，家人曾遭受詐騙，這使她更加關注貪污與灰色資本的問題，因此希望透過政黨輪替，為下一代爭取更公平的社會與免費教育制度。她說：「我年紀已經大了，但年輕人還要繼續生活。」

● 受限制度 贏得大選仍不夠

選前民調顯示，無論是政黨或總理候選人的支持度，人民黨都遙遙領先。政黨支持度上，甚至超越排名第2的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）約11個百分點，其中18至35歲的選民中，有一半的受訪者表示支持該黨，顯示年輕人仍將對改變的期待寄託在人民黨上。

背負期待的人民黨強調打擊貪腐，過去也曾企圖改變泰國嚴苛的冒犯君主法，但外界並不看好人民黨能贏得政權，就連該黨部分議員也抱持保留態度。

人民黨前眾議員、31歲的努查諾（Rukchanok Srinork）向法新社說：「他們不會輕易讓我們執政或掌權，他們會不惜一切代價阻止我們，這並不令人驚訝。」

人民黨競選團隊也透露，黨內高層曾多次強調，本次大選實質是人民黨與泰自豪黨的對決，因為「人民黨即使得票最多，卻未達絕對優勢或勝選幅度不足，極可能出現第2、3或第4大政黨聯合反制人民黨的局面。

外界普遍預測，無一政黨能贏得過半席位，因此跨黨派組聯合政府勢在必行，而當菁英與保守勢力仍掌控泰國政壇之際，大多數的分析都指出，即使人民黨贏得最多席位，可能也無法執政。

「聯合政府幾乎是不可避免的結果！」法政大學（Thammasat University）政治學院講師普拉維（Purawich Watanasukh）一語道破，在泰國，贏得最多國會席次的政黨不一定能執政。

他以人民黨的前身、前進黨為例指出，2023年拿下151席成為國會最大黨，但卻因主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，遭保守派認為過於激進，而阻撓時任黨魁皮塔出任首相，前進黨後來將組閣機會讓給第2大黨為泰黨（Pheu Thai）。

普拉維接受中央社訪問時表示，泰國長期以來便是多黨聯合執政的政治型態，本次大選結果也不會是例外，並補充說，現行制度難以產生具壓倒性優勢的政黨。

● 人民黨若未拿過半席次 阿努廷有望續任總理

普拉維分析，目前政治版圖中，人民黨、為泰黨與自豪泰黨（Bhumjaithai）被視為3大主要政黨，各自有機會取得約百席，3黨合計可能掌握約350至400席，但彼此差距恐相當接近，將使組閣談判格外激烈。

普拉維指出，自泰自豪黨即使未在大選中勝出，只要拿到約120至140席，仍有高度機會透過整合其他中小政黨而籌組政府；相較之下，人民黨若要主導組閣，理想情況是接近國會過半數的250席，但難度很高。

從選後政治走向來看，朱拉隆功大學政治與國際關係學教授蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）也提出類似但更為悲觀的判斷。

他1月中在曼谷郵報（Bangkok Post）發表評論指出，阿努廷領導下執政的少數派政府，因爭取到了其他政黨的支持而受益，他預測，正領導看守政府的泰自豪黨能在選舉後重返執政地位。

蒂提南在文中提及，泰國大選後的未來只有兩條路，也就是改革進步，或維持現狀、停滯不前的局面。

他認為，既得利益團體的勢力與偏見根深蒂固，改革進步派唯有贏得壓倒性勝利才有機會執政。但「除非泰國選民徹底厭倦所有導致泰國落後於其他國家的虛偽伎倆和詭計，否則要以極大差距勝選，希望似乎相當渺茫。」

普拉維也提出類似看法，他指出，人民黨獲得壓倒性勝利的機率不高，並解釋，去年人民黨在總理人選上的政治操作，被部分支持者視為與其原本改革立場有落差，引發反彈，加上此次大選政見方向更趨務實，不再訴求修改冒犯君主罪，也可能失去進步派選民的支持。

普拉維擔憂，泰國未來的政局可能仍持續不穩，他告訴中央社，未來3大政黨中，可能有一個政黨作為核心組成聯合政府，但這樣的結構也隱含高度風險，因「聯合政府最困難的問題，永遠在於內閣職位分配，如何滿足所有盟友，往往成為不穩定的根源」。

普拉維說，近年泰國政治穩定性本就脆弱，總理遭司法機構解除職務的情況屢見不鮮，顯示法院與獨立機構在政治體制中握有極大權力。一旦聯合政府內部出現裂痕，政治危機可能迅速浮現。

在現行選舉制度下，人民黨要成功組成政府、推動執政，仍面臨諸多挑戰。正如該黨支持者西拉達奈所說，他支持人民黨，是希望政府能建立一個更透明、更公平的制度，讓每個人不論出身，都能擁有相同的機會。

他表示，「唯有制度公平，很多問題才能被解決，也沒有人會被遺忘」。他的期待，也正是人民黨在制度限制下，最難兌現、卻最被寄望的政治承諾。（編輯：陳慧萍）1150206