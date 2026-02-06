從未來前進黨到人民黨 改革派跨越執政高牆挑戰大
（中央社記者李宗憲曼谷6日專電）選前週末午後，微風徐徐，曼谷公園內民眾席地而坐。人民黨團隊手持看板說明各項政見並與選民互動，氣氛熱絡。人民黨以橘色象徵改革，政黨名稱換了3次，今年再次投入大選，民意能否轉為政權，真正的考驗仍在制度高牆之後。
泰國未來前進黨（Future Forward）與前進黨（Move Forward）遭解散後，改革派另起爐灶組成人民黨（People's Party）以延續政治理念，這次派出黨魁納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）作為第一順位的總理候選人。
選前各項民調顯示，人民黨的支持度領先其他政黨，深獲年輕世代與進步派選民的支持。
選前週末，人民黨在曼谷市中心的班哲希利公園（Benjasiri Park）舉辦政見分享會。不同於傳統的造勢活動，納塔彭與選民在草地上並肩而坐，由人民黨團隊分享政見，近距離聆聽選民需求。
● 改革理念獲進步派與年輕世代認同
參與的民眾大部分是年輕人，仍在就學的萬威莎（Wanwisa Ketkaew）告訴中央社，人民黨是目前最能回應民眾需求、強調福利與公平的政黨，他們的政策不只照顧學生，也涵蓋教師、勞工、長輩與兒童，她認為，「這樣的政策，才能讓社會一起往前走」。
今年24歲選民、律師西拉達奈（Siradanai Kuawanchai）特別在週末來到公園聆聽人民黨的政見，他認為，即使人民黨過去曾被兩度解散，但仍是目前少數能讓他看見「能改變政治文化」的政黨。
西拉達奈告訴中央社，他支持人民黨是希望政府能建立一個更透明、更公平的制度，讓每個人不論出身，都能擁有相同的機會，因為「只有制度公平，很多問題才能被解決，也沒有人會被遺忘。」
年輕世代重視結構性改革，人民黨的前身、前進黨在2023年的大選中獲勝，深受年輕人歡迎，躍上泰國最大黨。不過前進黨隔年因主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，遭憲法法庭裁定解散，也使改革派再度被迫重組。
這股橘色力量並非只限於年輕人，參與這場政見分享會的民眾中，不乏年過半百的選民，來自素攀武里府（Suphan Buri）的希里婉（Siriwan Kamnoetsilp）認真聽著納塔彭分享政見，她認為，人民黨除了政見貼近民生，也是「一個為人民做事，而非為自己或（政治）家族服務的政黨」。
她告訴中央社，人民黨不買票也不動員，並強調支持者是自發而來，「用自己的錢（捐款）支持，是因為相信這些理念」。
希里婉說，她曾親眼看到許多年長輩、甚至坐輪椅的民眾，聽取前進黨前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）的演說，這也反映出改革派仍受部分中高齡選民的支持。
她同時提及，家人曾遭受詐騙，這使她更加關注貪污與灰色資本的問題，因此希望透過政黨輪替，為下一代爭取更公平的社會與免費教育制度。她說：「我年紀已經大了，但年輕人還要繼續生活。」
● 受限制度 贏得大選仍不夠
選前民調顯示，無論是政黨或總理候選人的支持度，人民黨都遙遙領先。政黨支持度上，甚至超越排名第2的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）約11個百分點，其中18至35歲的選民中，有一半的受訪者表示支持該黨，顯示年輕人仍將對改變的期待寄託在人民黨上。
背負期待的人民黨強調打擊貪腐，過去也曾企圖改變泰國嚴苛的冒犯君主法，但外界並不看好人民黨能贏得政權，就連該黨部分議員也抱持保留態度。
人民黨前眾議員、31歲的努查諾（Rukchanok Srinork）向法新社說：「他們不會輕易讓我們執政或掌權，他們會不惜一切代價阻止我們，這並不令人驚訝。」
人民黨競選團隊也透露，黨內高層曾多次強調，本次大選實質是人民黨與泰自豪黨的對決，因為「人民黨即使得票最多，卻未達絕對優勢或勝選幅度不足，極可能出現第2、3或第4大政黨聯合反制人民黨的局面。
外界普遍預測，無一政黨能贏得過半席位，因此跨黨派組聯合政府勢在必行，而當菁英與保守勢力仍掌控泰國政壇之際，大多數的分析都指出，即使人民黨贏得最多席位，可能也無法執政。
「聯合政府幾乎是不可避免的結果！」法政大學（Thammasat University）政治學院講師普拉維（Purawich Watanasukh）一語道破，在泰國，贏得最多國會席次的政黨不一定能執政。
他以人民黨的前身、前進黨為例指出，2023年拿下151席成為國會最大黨，但卻因主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，遭保守派認為過於激進，而阻撓時任黨魁皮塔出任首相，前進黨後來將組閣機會讓給第2大黨為泰黨（Pheu Thai）。
普拉維接受中央社訪問時表示，泰國長期以來便是多黨聯合執政的政治型態，本次大選結果也不會是例外，並補充說，現行制度難以產生具壓倒性優勢的政黨。
● 人民黨若未拿過半席次 阿努廷有望續任總理
普拉維分析，目前政治版圖中，人民黨、為泰黨與自豪泰黨（Bhumjaithai）被視為3大主要政黨，各自有機會取得約百席，3黨合計可能掌握約350至400席，但彼此差距恐相當接近，將使組閣談判格外激烈。
普拉維指出，自泰自豪黨即使未在大選中勝出，只要拿到約120至140席，仍有高度機會透過整合其他中小政黨而籌組政府；相較之下，人民黨若要主導組閣，理想情況是接近國會過半數的250席，但難度很高。
從選後政治走向來看，朱拉隆功大學政治與國際關係學教授蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）也提出類似但更為悲觀的判斷。
他1月中在曼谷郵報（Bangkok Post）發表評論指出，阿努廷領導下執政的少數派政府，因爭取到了其他政黨的支持而受益，他預測，正領導看守政府的泰自豪黨能在選舉後重返執政地位。
蒂提南在文中提及，泰國大選後的未來只有兩條路，也就是改革進步，或維持現狀、停滯不前的局面。
他認為，既得利益團體的勢力與偏見根深蒂固，改革進步派唯有贏得壓倒性勝利才有機會執政。但「除非泰國選民徹底厭倦所有導致泰國落後於其他國家的虛偽伎倆和詭計，否則要以極大差距勝選，希望似乎相當渺茫。」
普拉維也提出類似看法，他指出，人民黨獲得壓倒性勝利的機率不高，並解釋，去年人民黨在總理人選上的政治操作，被部分支持者視為與其原本改革立場有落差，引發反彈，加上此次大選政見方向更趨務實，不再訴求修改冒犯君主罪，也可能失去進步派選民的支持。
普拉維擔憂，泰國未來的政局可能仍持續不穩，他告訴中央社，未來3大政黨中，可能有一個政黨作為核心組成聯合政府，但這樣的結構也隱含高度風險，因「聯合政府最困難的問題，永遠在於內閣職位分配，如何滿足所有盟友，往往成為不穩定的根源」。
普拉維說，近年泰國政治穩定性本就脆弱，總理遭司法機構解除職務的情況屢見不鮮，顯示法院與獨立機構在政治體制中握有極大權力。一旦聯合政府內部出現裂痕，政治危機可能迅速浮現。
在現行選舉制度下，人民黨要成功組成政府、推動執政，仍面臨諸多挑戰。正如該黨支持者西拉達奈所說，他支持人民黨，是希望政府能建立一個更透明、更公平的制度，讓每個人不論出身，都能擁有相同的機會。
他表示，「唯有制度公平，很多問題才能被解決，也沒有人會被遺忘」。他的期待，也正是人民黨在制度限制下，最難兌現、卻最被寄望的政治承諾。（編輯：陳慧萍）1150206
其他人也在看
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
經典賽》台裔美籍球星「龍仔」、「費仔」加入國家隊 台灣棒球寫下歷史新篇章
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊今天（6日）公布30人正式名單，其中擁有台灣血統的「費仔」Stuart Fairchild與「龍仔」Jonathon Long確定入選，成為中華隊史上首次在一級國際賽事中，出現具外國面孔的球員，為台灣棒球開啟全新篇章。2位具備大聯盟層級經驗的好手加入，不僅象徵中華隊選才視野的拓展，也為整體打擊戰力帶來實質提升。
【Yahoo早盤】台股年前賣壓出籠摜殺逾600點...名師蔡明翰：是買點
美股四大指數全面收跌，台股周五（6日）加權指數開低54.83點，以31,746.44點開出後跌勢擴大，盤中在AI、IC設計、記憶體與ABF載板族群全面下殺，金融與傳產同步轉弱下，指數一度摜破逾600點至31,164.28點，跌破月線。股市名師蔡明翰表示，歷史經驗顯示，每逢外資出現爆量賣超、指數回測甚至跌破月線時，反而容易接近波段低點，加上封關在即、波動性可望逐步收斂，反而是中長線分批布局的相對有利時點。
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
LINE講電話沒聲音！內行教「關掉1鍵」正常了 不用重新開機
LINE是台灣人常用的聊天平台之一，但近來有網友抱怨，使用LINE打電話，沒有通知也沒有聲音，好奇到底該如何解決？對此，有內行人指出，除了更新或刪除Whoscall APP之外，也可以將「整合iPhone通話功能」關閉。
威力彩飆9.7億！28億得主1決定中大獎…台彩董座招了私下1買法
生活中心／綜合報導威力彩今（5日）晚間將再度開出獎號，頭獎上看9.7億元。台灣彩券董事長黃志宜也提醒民眾別錯過機會，他分享過往案例指出，曾有一名抱回28.7億元頭獎的幸運兒，差點就與大獎擦肩而過。當時夫妻倆到台北士林夜市逛街，原本沒有打算購買彩券，直到先生買了之後順口問太太要不要一起試試，沒想到正是太太買下的那張，最後幸運奪得頭獎。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
需求爆棚 記憶體元月營收飆
繼南亞科（2408）、威剛（3206）繳出亮眼成績後，群聯（8299）、宇瞻（8271）與創見（2451）亦同步刷新單月歷史新高，記憶體族群已公告1月營收的七家之中，有五家公司創新高，顯示產業景氣全面升溫。
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
力捧「他」選總統！吳子嘉：美中最大公約數
[NOWnews今日新聞]2026縣市首長選舉逐漸升溫，這一役被視為2028總統大選的前哨戰，備受政壇高度關注，各界也已提前卡位布局。對此，媒體人吳子嘉直言不諱表示，2026地方選舉根本不重要，真正決...
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
今年最強寒流全台有感！氣象專家點4大特徵「這兩天最冷」
林得恩說明，此波強冷空氣影響期間與型態相當明顯，整體可歸納為以下4大特徵：一、影響時間長此次強冷空氣影響時間預估可達3至3.5天，從2月7日一路延續至2月9日。至2月10日後，各地氣溫才會緩慢回升，但清晨與夜間仍偏涼冷，尤其中南部地區日夜溫差將明顯擴大。二、影響範圍...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...