從未探病住院爸...死後女兒秒辦繼承 父生前做2事她慘失權特留分也飛了

一名老父親生病住院，女兒從未探視，卻在父親死後立刻辦理遺產繼承。（示意圖：shutterstock／達志）

66歲資深藝人曹西平過世，眾所周知他兄弟鬩牆，生前更是喊話絕不分一毛錢給「姓曹的」，但民法「特留分」規定卻可能讓曹西平願望落空，也因此當前焦點都落在遺產上。就有律師分享自己經手過的案件，同樣也是親情破裂，不孝女兒在老父親過世後立刻辦繼承，但後者生前做了2件事，導致法院判決女兒喪失權利。

律師張育嘉在臉書發文表示，看到曹西平過世後的消息，由於職業病發作，第一時間就是想到遺囑問題，自嘲當律師久了，對有沒有寫遺囑這件事敏感如醫師發現病人身上逐漸擴大的黑痣一樣，也想起不久前才剛處理完一件遺產繼承問題。

張育嘉說，這個案子中，父母很早就離婚，兒子跟爸爸，女兒跟媽媽，女兒和爸爸的關係極其惡劣，不是單純疏遠，而是真的衝突不斷，從吵架、翻臉到斷聯，老死不相往來。等到爸爸年紀大了，健康狀況直下，因而住院，期間女兒一次都沒出現，甚至連通關心電話都沒打，卻在爸爸病逝後，第一時間就去辦理繼承遺產的登記。

老父親生前做了2件事，讓女兒喪失繼承權，連特留分都沒有。（示意圖：shutterstock／達志）

幸虧父親生前聽朋友勸告，做了兩件事，其一是立遺囑，明白寫著遺產由兒子單獨繼承，其二是生前跟親戚多次提起過與女兒的衝突，更明確表達絕不讓女兒繼承遺產，而在法律上有個重要關鍵字「表示失權」，也就是被繼承人對外表示繼承人不得繼承，兒子也為此上門求助。

張育嘉表示，這次案件讓他非常有把握，因此替兒子提起訴訟，主張1.女兒長期未履行扶養義務，2.父女關係實質破裂，3.被繼承人生前已有明確意思表示，不讓其繼承。在法庭上，女兒還試圖辯解稱「只是聯絡的比較少」，法官聽到後，提出最致命的問題「那麼父親住院期間你有去探病嗎」，女兒無從辯解，只能不發一語搖頭承認，接著傳喚證人作證父親說法為真，法官因此判決女兒喪失繼承權。

文末張育嘉感嘆，很多人以為繼承是一種「血緣保證」，但現實看多了，會發現更像一張「關係結算表」，很多人平常不往來、不扶養、不聞不問，最後卻想靠一紙身分證分遺產，因此他也時常跟客戶提醒，遺囑不是用來懲罰人，而是保護自己用的。

