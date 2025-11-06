「從未見過有人這麼害怕」川普回憶川習會 稱中官員坐直挺挺、不敢回話

國際中心／綜合報導

是高級酸還是真羨慕？美國總統川普5日邀請共和黨參議員至白宮共進早餐，期間他回憶起先前與習近平會面的「趣事」。川普稱，他看見習近平身旁的官員們後，覺得他們是世上「最害怕的人」，因為他們在習近平旁邊坐得直挺挺，且對於他的問話一句都不敢回。川普甚至還調侃他的副手范斯（JD Vance）太愛插話，應該跟這些中國官員學學。

2025年川習會。（圖／翻攝白宮官方YT）

Trump had the room laughing as he recounted a Chinese official’s reaction next to Xi.



"I said, I want my cabinet to behave like that! I want them sitting up like that, nice and straight! I've never seen men so scared in their lives."



"Every one of those people, standing like… pic.twitter.com/MbcEMLkeg5 — Open Source Intel (@Osint613) November 5, 2025

川普稱中官員「超怕」習近平

川普稱，習近平是強硬且強勢的人，並指出他很聰明，「媒體不喜歡我說他聰明，認為我不該說他聰明，但他確實領導14億人，毫無疑問」。川普稱，從與他會談時就可看出端倪，「你們有些人也在現場，可以看到他在中間，6名官員在旁，然後每個人都直挺挺，簡直是立正站好的姿勢。」

當時川普向其中一人問話，但對方毫無回應，於是他又在問一次：「你會回答我嗎？我沒有得到任何回應。」川普稱，習近平根本沒讓官員有機會說話，並開玩笑，「我真希望我的內閣是這樣，希望他們也可以坐得直挺挺，我從來沒見過有人這麼害怕。」此話引起眾人大笑。

無人敢擅自回話 要范斯學學

川普還接著說，他向一名職位看起來應該是副總統等級的官員說話，鍥而不捨地繼續問：「你會回答我問題嗎？」結果對方依舊一動也不動，就在川普納悶時，習近平開口了，他說：「我來回答所有問題。」

隨後，川普轉向他的副手范斯開玩笑說：「你為什麼都不這樣做？JD完全不是這樣的人，JD會插話，我希望你至少能（像害怕的中國官員）一樣幾天，好嗎JD？」畫面可看到JD馬上坐挺挺，搞笑回應川普。

川普、習近平、川習會。（圖／翻攝自白宮）

網友熱議

川普這段影片在X上引起熱議，有不少網友稱讚川普很幽默：「川普根本是喜劇天才，講故事的節奏和能力簡直一流。」，也有簡體中文網友留言說：「這就是中國官場的現狀，所有官員都是首領的服務員。」但也有網友認為川普是羨慕習近平，「川普很享受人們畏懼他、像狗一樣對他服從。他試圖像中共那樣訓練他的人民服從命令，卻還美其名說只是開個玩笑…...」

