從未說出口到未知之感 曼谷新地標 dib Bangkok開幕展「看不見的存在」側記
〔記者董柏廷／泰國曼谷報導〕泰國首座國際級當代藝術博物館「dib Bangkok」於2025年12月21日在曼谷孔提縣正式開館。這座博物館的誕生，標誌著東南亞當代藝術版圖的重大擴張。開幕首展「(In)visible Presence(看不見的存在)」由館長手塚美和子(Miwako Tezuka)與泰國策展人亞莉安娜．柴瓦拉儂(Ariana Chaivaranon)攜手策劃，集結40位泰國與國際藝術家，透過約80件作品，在三層樓的空間中展開對感知邊界的深刻探討。展覽即日起展出至2026年8月3日。其中「The Unsaid 未說之言」與「The Unknown 未知之感」，為展覽中情感與精神密度最為集中的段落。
步入１樓「The Unseen(未見之物)」展區，觀眾首先遭遇的是感官的震盪。澳洲藝術家馬可．佛西那多(Marco Fusinato)的〈星群〉(Constellations)邀請觀眾揮動棒球棍重擊牆面，爆發的120分貝音爆將身體動能轉化為近乎暴力的聲響，強行打破藝術與人的距離。這種高能量的場域，讓藝術不再只是靜觀的對象。
接著，李昢(Lee Bul)的〈甘願脆弱：金屬化氣球 V3〉(Willing To Be Vulnerable—Metalized Balloon V3)則以銀色飛船造型創造出未來的堅硬假象，實則是脆弱的尼龍與鋁箔氣球，隱喻烏托邦夢想的易碎。印度藝術家蘇伯德．古普塔(Subodh Gupta)在作品〈孵化〉(Incubate)中，將昂貴水晶燈與基層勞工使用的不鏽鋼飯盒並置，透過階級符號的碰撞，讓隱形的勞動身影在光影下浮現。這些作品共同揭示了「眼見未必為憑」的哲學，引導觀者穿透日常材料的表面，讀取更深層的生存暗語。
步上２樓，「The Unsaid 未說之言」將觀看節奏放慢，讓照片、物件與痕跡成為替代語言，展區氛圍轉為內省，如同走入一間盛裝遺憾與記憶的暗房。泰國藝術家阿運．若望恰庫(Navin Rawanchaikul)的〈無聲〉(There is No Voice)利用數千個藥瓶堆疊成佛塔，每個瓶中封存一位清邁老人的肖像，藥瓶成為守護消逝歷史的膠囊。頌本．洪天通(Somboon Hormtientong)的〈未聞之聲〉(The Unheard Voice)則更具神聖性，他為古老寺廟的木柱殘骸舉行超渡儀式，讓建築碎片轉化為承載信仰餘韻的紀念碑。
藝術家賈卡潘・維拉西尼庫(Jakapan Vilasineekul)〈結舌與啞口的對話〉(Dialogue Between the Tongue-Tied and the Dumb)與泰語俗諺有關，透過嘴裡灌滿水的人以及裝滿鋸末腦袋的人，描繪兩個根本無法溝通的人，展現黑色幽默。其巧妙將日常器皿與頭部形狀的裝置並置，2件對立頭像，彷彿在進行無聲的交流，但是，彼此又傳達關於身分認同和語言障礙之間的提醒，藉此隱喻複雜的人際關係以及溝通難題。
法國藝術家尚路克．慕連(Jean-Luc Moulène)的作品則以紫色玻璃與青銅彼此纏繞，呈現出心理上的束縛與施力，此與路易絲．布爾喬亞(Louise Bourgeois)的織物雕塑〈無題〉(Untitled)產生呼應，兩者皆在討論那些存在於身體內部、卻難以被準確命名的情感重量。藝術在此處成為一種替代語言，替那些在宏大歷史中失語的私人敘事，留下存在的證據。
從記憶的低語到精神的凝視，這兩個子題讓展覽逐漸遠離視覺刺激，轉而貼近身體與內在感知。身為觀眾，很難否認觀看經驗帶來的情感滿足，或許正是在這樣的張力之中，「看不見的存在」才真正被看見。
更多自由時報報導
「姐姐中將」退伍後華麗轉身 陳育琳接任「這個協會」副理事長
台中女童尖叫後倒下猝死 高大成揭真相
踩雷看太多了！修車師傅勸「最好別買」這7款日系車
川普1決定白銀狂瀉 黃金也跌了
其他人也在看
《28年毀滅倒數：人骨聖殿》《邦尼殺死他》《恨女的逆襲》《狂野時代》《最親愛的陌生人》末日、驚悚、拳擊、愛情、藝術片一次爆發｜1/15 新片快報
新活屍經典《28年毀滅倒數：人骨聖殿》必看！人魔打怪片《邦尼殺死他》精彩又刺激！金馬獎最佳動作設計得獎片《恨女的逆襲》來看台灣女拳擊手的旺盛生命力！易烊千璽坎城新片《狂野時代》值得朝聖！還有桂綸鎂主演台日合作新片《最親愛的陌生人》將帶給你全新觀影體驗。這週新片多到讓人選擇障礙直接發作！盲選也會中獎！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 17 小時前 ・ 1
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 3 小時前 ・ 47
缺席婚宴竟遭討「紅包差額」補餐費 本土女星怒轟：不辦更省錢
林采緹長相亮麗、身材火辣，吸引許多粉絲喜愛，除了演藝事業有成之外，副業也同樣經營有聲有色。近日，林采緹指出在Threads上看到關於參加婚宴紅包禮金的議題，竟讓她看到一肚子火。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 343
周品均自稱23歲發明「台灣超商取貨」 網貼維基百科質疑：想流量想瘋？
「電商女王」前東京著衣創辦人周品均，近日因在社群再度提及遭前夫鄭景太家暴，被前夫提告加重誹謗罪，引發關注，如今則再因自稱「台灣的超商取貨」是她發明的，再度掀起輿論關注，有粉絲力挺，但也有被網友批評「想流量想瘋了吧」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 26
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 282
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 77
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 83
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 50
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 229
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
《衝衝衝》喜迎1000集 陳為民謝恩：幫我繳頭期款
徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的《天才衝衝衝》迎來第1000集，特別找回第1集嘉賓陳為民，以及潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨同樂，陳為民驚訝表示：「我入行30幾年，竟然有20年就在這個節目！真的非常謝謝你們，幫了我房子的頭期款不少忙。」太報 ・ 11 小時前 ・ 13
政府發錢！16歲以上就能登記「運動幣」看比賽、買球鞋都能用
為落實全民運動政策目標，運動部正式宣布，自民國115年起，將原本的「青春動滋券」轉型為「運動幣」。此次政策擴大發放對象至年滿16歲以上（民國99年1月1日以前出生）60萬份，每份面額500元，邀請全民健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 4
母女愛囤紙箱！2人都罹患血癌 她警告：含一級致癌物
營養師黃品瑄表示，曾有一對母女因長期於家中囤放劣質紙箱，結果兩人一同罹患白血病。她提醒，品質不良的紙箱在製作過程中使用含甲醛的膠水、油墨，長期吸入對身體健康威脅不小。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 6
好險不是邱議瑩出線？ 郭正亮曝：資源至少多柯志恩10倍
民進黨高雄市長初選13日民調結果出爐，立委賴瑞隆脫穎而出，將代表綠營迎戰國民黨參選人柯志恩。前立委郭正亮分析指出，柯志恩最擔心面對的人選其實是高雄市長陳其邁，因為陳在高雄的影響力無孔不入，其支持的立委邱議瑩所擁有的資源「大到這輩子都想不到」，至少是柯志恩的10倍。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 16
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 23
黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽
民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。此外，政治工作者周軒也觀察到台灣時間15日凌晨美國媒體的兩則報導，讓他直呼「美國大概真的對黃國昌很不爽」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 291
陳亭妃為何贏？他曝「變態級實力」靠1招吸票 預言謝龍介沒機會了
各黨派積極備戰2026九合一選舉，民進黨2026台南市長初選結果15日出爐，立委陳亭妃險勝林俊憲2.69％，確定代表民進黨出戰國民黨參選人、立委謝龍介。經常談論時事的網紅Cheap也點出陳亭妃初選勝出關鍵，預言「謝龍介是沒機會了！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 80
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
經典賽》中華隊陳傑憲笑談上廁所時接下隊長任務 使命感讓他全力以赴
2026年第六屆世界棒球經典賽將於3月點燃戰火，中華隊今（15日）公布32人集訓名單，同時確定由陳傑憲續任隊長。談到再次接下隊長一職的過程，陳傑憲笑稱過程相當尷尬，透露這份使命感其實是在上廁所時完成。Yahoo奇摩運動 ・ 20 小時前 ・ 13