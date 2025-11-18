從李慶元恐嚇案到True飯大賣 童仲彥揭最強暗黑營銷術

台灣阿童童仲彥最新一期「阿童之聲」將館長True飯便當風波與柯文哲獄中政治研究兩大事件串聯，深刻反思台灣當下的媒體現象與政治轉變。

童仲彥從親身實測館長True飯便當切入。他表示，館長遭李慶元等網紅恐嚇事件看似告終，實則成就了「台灣媒體行銷學的典範」。童仲彥親自排隊購買便當，從台北開車到林口試吃，對脆皮燒肉給予高度評價，稱妻子評鑑其「可排全台北前三名」。他更揭露驚人業績數據：首日營收5萬元，隔天飆升至8萬元，足見業配威力無窮。童仲彥以此諷刺，整個事件最終只留下「暗黑的行銷、無情的工商」。

然而童仲彥的視角隨即轉向深層的政治思潮。他指出，真正值得關注的是柯文哲在獄中正積極研究「聯合政府」概念，計劃出版四本新著。這不僅是單純的商業炒作，而是代表台灣政治未來方向的思潮轉變。

童仲彥以歷史脈絡解讀其重要性。他回溯陳水扁2000年推動政黨輪替時，陳其邁提出的「第三條路」論述發揮決定性作用。該理論源自英國學者紀登斯，主張在左派與右派對立間尋求第三條道路。童仲彥親身經歷1999至2000年劍橋大學時期，深刻感受此理論的學術意義。如今柯文哲獄中研究的聯合政府概念，童仲彥認為具同等戰略地位。

童仲彥強調，聯合政府不只是「藍白合」，而是涵蓋台灣未來的深層政治思潮。民眾黨已在各地舉辦論壇，計劃從2026年進行地方治理試驗。他批評現任賴清德政府一再發動罷免，陷入無終止對抗，而聯合政府概念象徵走向和解、團結與合作。

童仲彥並現身說法分享獄中讀書經驗。他服刑期間帶進大量參考書籍，出獄後一個月考取不動產經紀人執照。他研究過獄中同伴和工廠運作，閱讀英文專著《Listening to People》等著作，與柯文哲的獄中學習精神相通。

童仲彥最後呼籲，從True飯的商業成功到柯文哲的政治研究，台灣社會都應反思自身方向。他強調台灣政治應走向和解合作，兩岸應走向和平，期盼聯合政府理念能為台灣開創新的政治未來，超越現有對抗局面。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《阿童之聲》！

