從李貞秀就職到黎智英重判20年 陳培瑜示警：台灣內部降溫失焦令人不安

民進黨立委陳培瑜今天（10日）在社群細數近日發生的時事，從民眾黨立委李貞秀宣誓就職，到國民黨在北京國共智庫論壇，公開宣示「堅持九二共識」，再到北京用國安法案重判黎智英20年重罪等，陳認為，如果把時間順序攤開來看會發現這些事情之間的關係，北京習近平獨裁政府的態度其實非常清楚，「不過真正令人不安的，不只是北京的強硬，還有台灣內部的降溫與失焦」。

陳培瑜今在社群發文細數近期發生的時事，本月3日，疑似有雙重國籍中國籍爭議的民眾黨立委李貞秀完成宣誓就職，同日國民黨與中共在北京舉行「國共兩黨智庫論壇」，公開宣示「堅持九二共識、反對台獨」；9日，鄭麗文與習近平會面細節陸續曝光，同一天北京重判黎智英20年、仍在獄中的黃之鋒持續被控「勾結外國勢力罪」，當天立法院長韓國瑜面對李貞秀國籍爭議，表示「保障立委問政是我的天職」，直到今天，國防預算與總預算，依然被卡在立法院程序委員會，動彈不得。

陳培瑜表示，這幾天的新聞，如果一則一則看，會讓人以為反正就只是新聞，但如果把時間順序攤開來看會發現這些事情之間的關係，北京習近平獨裁政府的態度其實非常清楚：對反對者重判；對異議者清算；對民主以恐懼管理，毫不遮掩。

「在台灣，藍白兩黨的在地協力者是如何搭配操作的呢？」陳培瑜指出，就像韓國瑜和柯文哲一樣把國籍問題說成「程序問題」；國安疑慮，則被包裝成「問政權保障」；國防與總預算遭到卡關，卻被說是不要過度解讀。北京習近平政府一邊高壓威權，直接而殘酷；台灣內部協力者一邊是溫和話術，模糊而拖延。真正令人不安的，不只是北京的強硬，還有台灣內部的降溫與失焦。

陳培瑜認為，保障立委問政權，當然重要，但任何民主國家都知道，問政權不是無限上綱，更不該凌駕於國家安全與主權之上。如果一個國家的國會，可以對國籍忠誠問題視而不見，卻對國防預算一再踩煞車；高談程序正義，卻不願正面回答「這樣做，誰得利？」那問題就不只是程序。

陳培瑜提到，民主不能只剩下形式，卻不願意承擔要守護的價值和責任；制度更不能拿來當成藉口，被藍白用來說嘴卻顯得蒼白無力。她一直告訴朋友們，不論支持哪一個政黨，都值得為自己和家人朋友問一句，「當北京在加速施壓、清算異議，為什麼台灣的國會，卻有人選擇踩煞車？甚至還配合演出，製造平和假象？」

陳培瑜強調，問政權不能成為遮蔽國安的保護色。卡住國防與總預算，正是選了和中共極權政府站在同一邊。台灣的民主，值得被更認真地對待；台灣的安全，也不該被話術與拖延消耗，「休會期間，藍白賣國沒有停歇，我們也不能鬆懈」。



