從材料跨足高值化醫材產品 南亞投資艾瑞生醫布局再生醫療

【記者許麗珍／台北報導】南亞公司從材料跨足高值化醫材產品，投資艾瑞生醫加速布局全球再生醫療通路。南亞表示在快速變動的產業環境下，將由原本基礎材料或零組件供應商定位，轉型生產包含醫材在內高值化產品並建立自有品牌。

南亞目前已投入生產減白血袋、細胞培養袋、真空採血管，以及高階手術用抗沾黏膜等醫材產品，其中所生產的細胞培養袋，除了經過培養業者測試，確認品質合格外，在細胞培養過程中，採用封閉式系統，可大幅降低污染風險，且在自動化製程下可兼顧大量生產與品質，產品厚度均勻性佳、延展性高、透氣性良好，有利於細胞成長，袋體與接頭可配合客製化設計、生產，深具市場競爭力。

為了加速進入再生醫療供應鏈並提升品牌能見度，積極與相關業者深度合作。南亞表示此次合作對象「艾瑞生醫」，於2015年成立，專注於細胞培養基的生產，具有10年以上再生醫療產業經驗，已建立全球23個經銷通路鏈，南亞可供應其培養基產品所需培養袋，雙方在醫材產品營銷體系，可更進一步相互聯手創造雙贏。

南亞這次經董事會通過，授權董事長於會計師評價合理區間內，以總金額不超過新台幣2億1000萬元範圍內，評估投資艾瑞生醫相關事宜。期望藉由投資入股，深化雙方合作關係，除可為南亞帶來投資收益，也能擴大產品銷售通路、即時掌握再生醫療產業商機，有助南亞醫材產品開發與銷售。

