從材質挑選到結構設計，實現低碳建築掌握這兩點！

整理｜Eason 圖片來源｜Unsplash



在氣候變遷加劇的今日，建築不再只是滿足功能與美感的容器，更是與環境共生的重要一環。為了應對氣候變遷、實現永續發展，「永續設計」不只是理念，而是設計初期就必須思考的核心策略，尤其在實踐低碳建築的過程中，「結構設計」與「建材選擇」這兩個關鍵點，扮演了舉足輕重的角色。

一、建材選擇

建築材料的選擇，往往影響整體碳排的50%以上。從原料開採、製造、生產、運輸，到最終的安裝與拆除，材料本身的全生命週期碳排是評估永續與否的關鍵。

廣告 廣告

1、低碳建材優先

選用低碳、甚至碳中和的材料，是實現綠建築最直接的方式。例如：再生鋼材，比傳統鋼材碳排少，可回收率高；綠色混凝土（如高爐石混凝土），減少水泥比例，降低製造碳排；木構建材，木材為天然碳匯，不僅碳排低，還能儲碳，是最具潛力的永續材料。

2、在地取材與就地使用

優先選擇當地生產的建材，可大幅減少運輸能耗。例如以台灣本土竹材或再生石材作為裝飾與結構使用，既能展現地方風貌，也兼顧永續精神。

3、選擇可拆解、可再利用的材料系統

避免永久性結構黏結（如大量使用黏膠與濕作業），改用可拆解鎖固設計（如乾式接合、模組拼裝），可讓材料於建築生命終期後被回收再利用，真正實現「循環建築」。

二、結構設計

建築的結構設計，就像人體的骨架，一旦設計得當，不只可節省材料用量、降低施工能耗，也能延長建築壽命，減少未來維修與拆除的環境負擔。以下是幾個實踐低碳結構的做法：

1、模組化設計

透過重複性高的結構模組，不僅能減少施工時間與浪費，也便於未來拆解與回收。例如：使用預鑄構件可大幅減少現場混凝土灌漿作業中的碳排放。

2、輕量化結構

減輕建築自重是降低碳排的重要手段。鋼構或木構系統，搭配創新的結構配置（如斜撐、懸吊系統），可在安全下達到最輕量化設計，減少混凝土與鋼筋使用量，進而減少碳足跡。

3、整合環境條件的被動式設計

將建築配置與環境結合，如採用自然通風、日照遮蔽與隔熱設計，不僅降低機電系統的負荷，也讓整體建築更節能。

建築永續不是高成本，而是高智慧的設計選擇

許多人誤以為永續建築一定高成本，實則不然。真正的永續，是在設計思維階段就「用得剛好、設得聰明、選得恰當」，不多、不少，正好而已。為了要讓每一個空間不只是功能實現，更是地球呼吸的一部分，透過掌握「材質選擇」與「結構設計」兩大方向，任何建築都有機會邁向低碳與永續的目標。

更多精采內容：www.idshow.com.tw/idtalk