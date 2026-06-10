從杭州前進瑞典 王力宏登國際峰會成華語歌手第一人

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王力宏受邀前往瑞典參加國際論壇「Brilliant Minds」，將與來自文化、科技及公共領域的講者交流，分享華語流行音樂的國際發展與跨界合作經驗。（西東音樂）

王力宏近日啟程前往瑞典，受邀出席由Spotify創辦人丹尼爾．艾克（Daniel Ek）創立的國際論壇「Brilliant Minds」，並將就華語流行音樂的國際發展、跨國音樂合作，以及音樂科技產業的未來趨勢發表看法。

該論壇歷年曾邀請美國前總統歐巴馬、NFL球星湯姆．布雷）、歌手約翰．傳奇等政界、文化界與科技界人士參與。今年除王力宏外，與會講者還包括奧斯卡獎得主，《黑豹》女星露琵塔尼詠歐及芬蘭前總理桑娜．馬林等人。王力宏也成為首位受邀以正式講者身分登上該論壇的華語歌手。

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另一方面，王力宏全新世界巡演「最好的地方II」日前於杭州完成首站演出，三天共吸引約15萬人次入場。演出期間也帶動當地住宿、餐飲及觀光消費成長。

本次杭州站演唱，導入部分太陽能供電系統，由王力宏團隊與比亞迪旗下電池技術合作，嘗試將再生能源應用於大型演出活動，並規劃於下月成都站進一步擴大綠能供電規模。

王力宏受邀出席由Spotify創辦人丹尼爾．艾克（Daniel Ek）創立的國際論壇「Brilliant Minds」。

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