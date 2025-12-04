從杯葛國防預算 揭露國民黨的內應心理

國民黨立委於議場商討議事攻防。（劉祐龍攝影)

為什麼有人搶著幫敵人開門？心理學揭密「內應」是怎麼養成的？既然武力攻打台灣的難度太高，那就找人從裡面開門吧！這就是中國現在的做法。





最近 1.25 兆的國防預算被國民黨帶頭擋下，鄭麗文甚至罵政府備戰是「玩火」。大家可能覺得奇怪，兵都臨城下了，怎麼會有人急著繳自己的械？這全是以下三種心理行為在作祟：





1. 找個高尚的藉口（道德脫鉤）： 沒人想承認自己怕死或賣台，所以一定要包裝。把削弱國防說成「追求和平」，把擋預算說是為了「幫人民省錢」。有了這些漂亮話，心裡就不會有罪惡感，甚至還覺得自己在救國，這招「自我催眠」最厲害。

2. 反正打不贏，不如躺平（習得性無助）： 被中國嚇久了，心裡已經產生陰影，覺得「抵抗也沒用」。這種潛意識裡的投降心態，讓人還沒打就先跪，覺得乖乖聽話比較安全，這就是標準的「被嚇到預期性服從」。





3. 討厭自己人比討厭敵人多（黨派極化）： 這點最可怕。藍白殺紅眼，覺得現在執政黨比中國共產黨還可惡。為了不讓執政黨得分，寧願犧牲國防，這種「寧予外賊，不予家奴」的心態，才是最大的破口。





許多堅固的堡壘通常都是從內部被攻破的。當大家的心理防線比國防預算先垮掉，那才是台灣真正的危機。