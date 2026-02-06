從東京官邸談起：台積電、美國、日本各自站在什麼位置

魏哲家能走進官邸談半導體，談的從來不是一座廠，而是一整條供應鏈的站位。（取自日本首相官邸網站）





昨天（5日），台積電董事長魏哲家在東京，與日本首相高市早苗會面。能走進官邸談半導體，談的從來不是一座廠，而是一整條供應鏈的站位。

但這樣的畫面，總會在台灣引起某種論調與不安。「美積電」、「日積電」的說法，很快就會出現，彷彿只要台積電往外走一步，台灣就會被掏空一分。

這種擔心不是沒有來由，只是它常常忽略了一個關鍵問題：今天的台積電，早就不是三十年前台商西進時的角色了。

先說清楚台積電在做什麼，台積電現在的全球布局，其實並不複雜。

台灣，仍然是它最核心的地方。

最先進製程的研發、製程整合、工程密度最高的團隊，都在這裡。真正決定下一個世代往哪走的腦袋，沒有離開。

美國，扮演的是市場與戰略前線。

AI時代最大的需求來自哪裡？

Apple、Nvidia、Microsoft、Amazon，全都在美國。台積電到美國設廠，並不是把重心交出去，而是站到客戶旁邊，確保訂單、節奏與規格，不會被別人重新定義。

日本，則是另一種角色。

材料、設備、化學品、工程人才，日本依然是全球最穩定的供應來源之一。

台積電去日本，不是為了做最先進製程，而是把供應鏈拉近、拉穩，同時也讓 Rapidus 很難在結構上輕鬆追趕。

這三個地方，做的是三件不同的事。

這和三十年前投資中國，有什麼不一樣？

回頭看三十年前，台商投資中國，並不是一開始就錯。

那時候，中國提供的是台灣逐漸稀缺的條件：便宜的土地、人力、資源，加上市場快速成長。很多企業確實賺到了錢，也幫助中國完成產業翻轉。

但隨著時間拉長，制度開始改變。

技術被吸收之後，中國國家補貼開始扶植本土企業；市場規則逐漸向「自己人」傾斜；價格戰、內卷，成為常態。

LED、太陽能、面板，都是在這樣的過程中，慢慢失去優勢。

問題從來不只是「去中國投資」，而是在那個制度下，你的角色被一步步改寫。

那為什麼今天美國、日本不一樣？

因為條件剛好相反。

台積電在美國、日本投資，沒有合資要求，

沒有技術必須交換市場的前提，核心研發與決策權，仍然牢牢握在台灣。

更現實的是，這些投資不是為了「培養接班人」，而是為了讓對手更難活。

台積電站在美國市場，意味著 Intel 很難再被扶成唯一選項；站在日本供應鏈裡，意味著材料與設備優先被綁住。

這不是被吸收，而是卡位。

「美積電、日積電」為什麼說不通？

因為這些說法，把「產能分散」誤當成「核心外流」。

現實是，AI 時代的先進製程，高耗能、高耗水、高資本，台灣的土地、電力與環境承載，本來就有限。

不走出去，結果不是守住台灣，而是讓世界繞過台灣。（本文轉載自作者臉書／作者為孔雀魚數位科技董事長）