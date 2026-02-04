從東協到世界 蘇嘉全：串聯全球臺校平臺 打造臺商子女跨文化優勢

▲海基會於今(4)日舉辦「大陸臺商子女學校教職員春節感恩餐會」，與會貴賓有教育部鄭英耀部長、陸委會沈有忠副主任委員、海基會蔡孟君副秘書長，以及林見松、林凱民國策顧問。（圖／海基會提供）

【記者 陳欣／台北 報導】海基會於今(4)日舉辦「大陸臺商子女學校教職員春節感恩餐會」，今年除了依例邀請東莞臺商子弟學校、華東臺商子女學校及上海臺商子女學校等3校教職員外，還特地邀請印尼、馬來西亞及越南等4所臺校參與。蘇嘉全董事長表示，在全球化的時代，除了大陸臺校以外，也希望搭建串聯世界各地臺校的平臺，培育優秀的下一代，成為臺灣的最強後盾。

羅文嘉秘書長於開場時表示，今年的臺校春節感恩餐會與以往不同，非常感謝林見松及林凱民兩位國策顧問的協助，特別邀請印尼雅加達、印尼泗水、馬來西亞吉隆坡及越南胡志明市等4所臺校共同參與，這是蘇董事長就任以後第一次與臺校教職員見面，教育部鄭部長也特地出席參與。

廣告 廣告

▲海基會於今(4)日舉辦「大陸臺商子女學校教職員春節感恩餐會」，蘇嘉全表示，臺灣能夠與世界連結接軌，臺商的貢獻功不可沒。（圖／海基會提供）

▲海基會於今(4)日舉辦「大陸臺商子女學校教職員春節感恩餐會」，蘇嘉全表示，臺灣能夠與世界連結接軌，臺商的貢獻功不可沒。（圖／海基會提供）

蘇嘉全表示，臺灣能夠與世界連結接軌，臺商的貢獻功不可沒。臺商在全世界各地打拚大多白手起家，「一卡皮箱走全世界」，在當地事業成功以後娶妻、生子，就會開始思考下一代的教育問題。因此，在政府各部會與世界各地台商、華僑的合作之下，成立多所臺商學校，讓臺商的下一代不僅能影響世界，也能夠與臺灣連結。

蘇嘉全指出，非常感謝臺商學校老師們長期以來的付出，讓臺商的下一代既能夠懂得在地文化，也能懂得故鄉臺灣。他也強調，除了中國大陸與東南亞的臺校以外，未來希望還能擴及日本、紐澳等地一起參與，搭建串聯世界各地臺校的平臺，培育優秀的下一代，成為臺灣的最強後盾。

今日感恩餐會與會貴賓有教育部鄭英耀部長、陸委會沈有忠副主任委員、海基會蔡孟君副秘書長，以及林見松、林凱民國策顧問。