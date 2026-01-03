從東山再起到8連勝 陳亭妃鐵馬行動政府 民調支持度5成6穩居第一

立法委員陳亭妃持續以「行動政府、行動正能量」走進基層。今日「妃妃鐵馬」自東山碧軒寺出發，沿途行經白河、後壁、鹽水、新營、柳營等地，一站一站向鄉親報告政績、傾聽民意。 圖：陳亭妃服務處提供

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選進入白熱化階段，立法委員陳亭妃持續以「行動政府、行動正能量」走進基層。今（3）日「妃妃鐵馬」Day 2自東山碧軒寺出發，沿途行經白河、後壁、鹽水、新營、柳營等地，一站一站向鄉親報告政績、傾聽民意，也象徵陳亭妃「從東山再起、一步一腳印」的堅定信念。

陳亭妃表示，鐵馬行不是造勢，而是最貼近人民的方式，沒有華麗舞台，只有與鄉親並肩同行；沒有口號式動員，只有用行動證明對台南的承諾。她強調，「行動政府」就是走進地方、解決問題，「行動正能量」則是用真誠凝聚人民的力量。

她指出，最新鋒燦民調也為這股行動正能量注入強心針，根據民調顯示，陳亭妃在民進黨台南市長初選支持度達 56%，不僅穩居第一，更寫下 8連勝紀錄，展現基層實力與民意高度肯定。民調不是終點，而是提醒自己要更加努力，「越被支持，責任就越重」。

面對接下來關鍵時刻，陳亭妃也呼籲支持者於1月12、13、14日晚上6點到10點守住電話，用實實在在的一通電話，守住公平、守住台南的未來，讓行動正能量持續為台南向前邁進。

