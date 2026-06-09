從校園到餐桌 TQF協會攜手食品業響應世界食安日

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TQF協會理事長周能傳（後排中）與TQF校園繪畫比賽獲獎學生代表合影。(圖：TQF協會提供)

▲TQF協會理事長周能傳（後排中）與TQF校園繪畫比賽獲獎學生代表合影。(圖：TQF協會提供)

6/7是聯合國「世界食品安全日」，台灣優良食品發展協會（TQF協會）連續三年攜手家樂福舉辦「響應世界食安日活動」，今年除推出TQF微笑標章商品限時優惠活動外，並與董氏基金會共同辦理「食安 OK！TQF 校園繪畫比賽」。

TQF協會理事長周能傳表示，協會呼應聯合國今年世界食品安全日主題「化負擔為解方，讓食安無所不在」，將繁瑣的食品安全檢核程序轉化為具體的行動方案，全體共同參與，讓食品安全觀念向下扎根，也進一步提升社會大眾對食品安全的重視與認識。

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周能傳指出，對食品業者而言，通過第三方驗證代表持續精進與自我要求；對消費者而言，則是選購食品時更直覺、安心的參考依據。「TQF微笑標章」象徵食品安全、品質管理與消費者信任，透過從慎選原料、製程管控到產品檢驗等層層把關機制，協助消費者快速辨識優良食品，也讓食品安全觀念無所不在。

「食安OK！TQF校園飲品繪畫比賽」由TQF協會指導、董氏基金會執行，邀請全台國小中高年級學童以「TQF微笑標章校園飲品」為主題進行創作，共吸引全台超過八百件作品參賽，最終評選出十四件得獎作品及十九件入圍作品。周能傳說，孩子們透過創意與色彩，描繪對食品安全、健康飲食與優良食品的觀察與想法，將食品安全的理解轉化為具體行動，並且把這個觀念帶回家庭讓食安真正無所不在，也傳達對健康與食品安全的關注。

家樂福連續三年與TQF協會合作推廣食安日活動，即日起6/16全台門市同步推出TQF微笑標章商品限時優惠，包括：「限時應援」指定具TQF微笑標章商品享買一送一、點數十倍送；「點數加碼」消費指定商品再加贈OPENPOINT萬點；「滿額好禮」購買DM指定TQF微笑標章商品滿299元，即贈限量「環保購物袋」乙只。

未來TQF協會仍將持續攜手食品企業及通路夥伴，共同推廣食品安全文化與優良食品理念，深化全民食安意識，朝向「食安無所不在」的願景邁進。更多資訊請上TQF粉絲專頁查詢。