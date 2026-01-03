從核一、核二到核三 乾儲採購如何避免重演爭議

【互傳媒／記者 范家豪／恆春 報導】 隨著台灣電力公司正式公告核三廠用過核燃料室內乾式貯存設施（乾儲）採購案上網招標，外界目光隨即聚焦後續招標程序的透明度與公正性。由於先前核一廠、核二廠乾儲設備採購案在程序運作上引發諸多討論，市場與學界普遍期待，核三案能展現更嚴謹、開放且可受公評的行政作為，避免再度陷入「一個人的武林」式招標爭議。

前案餘波未平 程序細節仍待釐清

回顧核一、核二廠乾儲標案，部分關鍵時間點與程序安排，曾在採購實務界掀起議論。例如，有投標廠商在官方尚未公告流標結果前，便已針對競爭對手的投標資格提出申訴，這類「時間點上的巧合」，引發外界對招標資訊保密與程序內控機制的關切，也成為後續檢討的重要焦點。

廣告 廣告

競標結構翻轉 外界質疑未解

此外，本土重量級研究機構工業技術研究院在關鍵階段退出與外商NAC的聯合投標，導致原本具有競爭張力的標案結構出現重大變化，最終形成僅由外商Holtec得標的局面。雖然相關申訴案件最終因程序要件未備，未進入實質審理，但整體過程的急轉直下，仍讓外界對是否存在非商業因素干擾招標的想像空間，難以完全消弭。

核三採購規模龐大 程序正義成關鍵

面對核三廠乾儲設施動輒數百億元的採購規模，市場人士普遍認為，「程序正義」是公共工程與重大能源建設不可動搖的基石。台電除須嚴守採購法規，更應確保所有潛在投標者站在同一條起跑線上，避免任何可能影響公平競爭的行政瑕疵或外部干預，才能真正提升招標結果的正當性與社會信任度。

重建信心 考驗台電治理能力

外界也呼籲，核三乾儲招標不僅是單一工程案，更是對台電整體治理與採購透明度的一次重要檢驗。唯有以資訊公開、流程可追溯、決策可受監督的方式完成招標，才能在吸取核一、核二標案經驗後，重建社會對重大能源建設採購流程的信心，避免再度陷入爭議漩渦。