從核一、核二到核三 乾儲採購如何避免重演爭議
【互傳媒／記者 范家豪／恆春 報導】 隨著台灣電力公司正式公告核三廠用過核燃料室內乾式貯存設施（乾儲）採購案上網招標，外界目光隨即聚焦後續招標程序的透明度與公正性。由於先前核一廠、核二廠乾儲設備採購案在程序運作上引發諸多討論，市場與學界普遍期待，核三案能展現更嚴謹、開放且可受公評的行政作為，避免再度陷入「一個人的武林」式招標爭議。
前案餘波未平 程序細節仍待釐清
回顧核一、核二廠乾儲標案，部分關鍵時間點與程序安排，曾在採購實務界掀起議論。例如，有投標廠商在官方尚未公告流標結果前，便已針對競爭對手的投標資格提出申訴，這類「時間點上的巧合」，引發外界對招標資訊保密與程序內控機制的關切，也成為後續檢討的重要焦點。
競標結構翻轉 外界質疑未解
此外，本土重量級研究機構工業技術研究院在關鍵階段退出與外商NAC的聯合投標，導致原本具有競爭張力的標案結構出現重大變化，最終形成僅由外商Holtec得標的局面。雖然相關申訴案件最終因程序要件未備，未進入實質審理，但整體過程的急轉直下，仍讓外界對是否存在非商業因素干擾招標的想像空間，難以完全消弭。
核三採購規模龐大 程序正義成關鍵
面對核三廠乾儲設施動輒數百億元的採購規模，市場人士普遍認為，「程序正義」是公共工程與重大能源建設不可動搖的基石。台電除須嚴守採購法規，更應確保所有潛在投標者站在同一條起跑線上，避免任何可能影響公平競爭的行政瑕疵或外部干預，才能真正提升招標結果的正當性與社會信任度。
重建信心 考驗台電治理能力
外界也呼籲，核三乾儲招標不僅是單一工程案，更是對台電整體治理與採購透明度的一次重要檢驗。唯有以資訊公開、流程可追溯、決策可受監督的方式完成招標，才能在吸取核一、核二標案經驗後，重建社會對重大能源建設採購流程的信心，避免再度陷入爭議漩渦。
其他人也在看
中市中高齡就業獎勵金 最高可領2萬元
台中市政府勞工局持續推動「中高齡人力資源再運用獎勵計畫」，此次再加碼就業獎勵金，支持45歲以上已退休及55歲以上市民朋友返回職場再就業，協助中高齡族群穩定就業。勞工局長林淑媛表示，市府推動「中高齡人力資源再運用獎勵計畫」，115年度獎勵金再加碼，只要設籍台中市且年滿45歲的求職者，向台中市就業服務站或銀髮人才服務據點辦理求職登記，並經媒合推介成功就業，每月薪資不低於最低工資標準，在同一事業單位連續工作滿30日可領取最高3,000元，滿90日可領取最高7,000元，滿180日可領取最高1萬元，最高可領取2萬元，鼓勵中高齡市民穩定就業，也協助企業留用人才。就服處說明，各項就業獎勵與補助專案，均須透過就業服務站開立推介卡媒合就業，並於同一事業單位連續受僱滿一定期間後，始得申請獎 ...台灣新生報 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
軍演結束後：美國敦促北京保持克制 停止對台軍事壓力
美國國務院強調對話，並稱華盛頓支持台海和平穩定，反對任何單方面改變現狀的行為，包括武力或脅迫手段。德國之聲 ・ 16 小時前 ・ 1
足球運彩分析》1/3 保守對位消耗戰 巴列卡諾主場迎戰赫塔菲
西甲本輪賽事，巴列卡諾將在主場迎戰作客的赫塔菲。這場比賽在話題性上或許不如豪門對決亮眼，但從戰術層面來看，卻是一場相當典型的節奏博弈，兩隊都不是以進攻火力見長的球隊，反而更習慣在比賽中優先處理防守站位與失誤控制，這也使本場對決從一開始就難以期待快速打開局面。中華民國運動彩券發展協會分析師（CSDA）哆啦來為大家解析雙方的戰術。Yahoo運動運彩通 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
狗狗愛破壞家具？用這「5招」幫牠釋放能量 還給家裡一個完整沙發！
火報記者 張舜傑／報導 看到家具被咬壞，飼主常感到生氣又無力，但狗狗的破壞行為多半不是故意搗蛋，而是能量與壓力 …火報 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
今低溫僅9.6度 三類人最怕心血管急性發作！得懂「保命四招」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 2026年一開始，大陸冷氣團就報到，中央氣象署監測今（2）日清晨最低僅有9.6度，低溫衝擊，衛生福利部國民健康署特別提醒「心血管疾病患者、高齡長者及三高族群」首當其衝，更應採取正確的抗寒方式，特別是頭頸與四肢的保暖，以防範低溫帶來的健康影響。 氣溫驟降時，國健署署長沈靜芬表示，血管會自然收縮、血壓上升，如果慢性病控制...匯流新聞網 ・ 20 小時前 ・ 3
到南韓吃1海鮮噴4萬醫藥費！一家4口上吐下瀉全送醫
生活中心／杜子心報導南韓釜山近年成為不少台灣旅客出國首選，直飛航班多、物價相對親民，加上靠海城市特色鮮明，札嘎其市場、青沙浦等海鮮景點幾乎是行程必排，美食清單中更少不了現烤扇貝、貝類與牡蠣。不過近期卻陸續有台灣遊客在社群平台分享，赴釜山旅遊期間吃完海鮮後，出現嚴重嘔吐、腹瀉，甚至得送醫急診的狀況，其中一名網友更透露，一家四口吃了一餐烤扇貝後，每個人都接連送醫，總醫藥費逼近新台幣4萬元。貼文引發不少旅客也分享自身經歷。民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 6
保健》國內首例 深腦刺激緩解10年癲癇
一名20多歲男性「藥物難治型癲癇」患者，腦部有多處病灶、複雜難治，經歷10幾年的藥物、手術、免疫治療都無效，台大醫院診斷出他有罕見「基因-結構-免疫」三重病因，透過最新型「深腦刺激系統」植入手術，讓癲癇獲得更佳控制，創下國內首例。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
虧損品牌還能救？鴻海併納智捷 布局「最後一哩路」補上關鍵拼圖！
雜誌官方line＠財經資訊不漏接 近期盛傳鴻海（2317）旗下鴻華先進（2258）擬進一步整合納智捷（Luxgen），納智捷是裕隆（2201）旗下的汽車品牌，長期虧損嚴重，光是去（2025）年前3季累計虧損就達台幣2.49億元，雖然因為n7車款的推出，全年達損益平衡，但回顧近5年財報仍多為負值。 ...Money 錢 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
不用追垃圾車 雙北設智慧機器 市民讚翻：半夜丟超方便
住在公寓的民眾每天都要在固定時間外出倒垃圾，日前有網友在台北街頭發現一台「垃圾收集機」，讓市民24小時都能丟垃圾，直呼太方便了；用過的市民大讚，「在外面租房都用這台，半夜也能倒垃圾，超方便。」中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
林岱樺形象影片以三大護國產業爲中心
[NOWnews今日新聞]「將希望交給願意承擔的人」，立法委員林岱樺今（2）日發布了最新的形象短片《市民交棒、高雄在路上》，這不僅是一段30秒的影像，更是她守護這座城市25年來的深情告白。影片中那句「...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 2
半導體銷售創高 國泰00830、00770有除息公告
【記者柯安聰台北報導】法人預估，企業端AI應用進入爆發成長期，加上全球政府競逐主權AI，半導體需求持續擴增，預估今年全球半導體銷售額將年增3成，向1兆美元邁進，有望刷新歷史紀錄。國泰投信表示，...自立晚報 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
【專家之眼】最近距離的不理：放下對抗以解僵局
2026年元旦的清晨，台北街頭依舊帶著刺骨的寒意，總統府前廣場舉行的升旗典禮雖然熱鬧，卻掩蓋不住政壇那股凝結的冰霜。當賴...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 14
棒球》球芽本壘板獎狀太用心 整片都是刺繡出來的！
出生花蓮的台鋼雄鷹捕手張肇元近日返鄉擔任球芽基金頒獎嘉賓，表揚球芽在花蓮服務的15所學校共121位小球員，其中得到球芽基金獎學金的小球員都會拿到一張本壘板造型獎狀，還是用布刺繡出來、再以人工方式鎖上特製框，不但別具心意，也有珍藏價值。在花蓮地區球芽服務學校共有15所，包括水源國小、新城國小、中原國小自由時報 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
謝志偉發文挺管碧玲 「打謎語」影射中共同路人
海委會主委管碧玲被爆料於2025年12月31日，也就是「正義使命-2025」圍台軍演實彈射擊剛結束後首日、台海情勢敏感時刻，在高雄宴請海巡署官員嗑美食，引發基層不滿。外界罵聲不斷，要求她比照藍營執政時期請辭下台。管兩度發文為引起的負面新聞致歉。對此，駐歐盟代表謝志偉發文力挺管碧玲，影射批評的人是「中共同路人」。中天新聞網 ・ 57 分鐘前 ・ 9
先回溫再急凍！又一波冷氣團接棒 1/5體感低溫恐探5度
受到強烈大陸冷氣團及乾冷空氣影響，全台近日氣溫明顯下降，清晨寒意十足。氣象專家提醒，雖然週末天氣轉趨穩定、白天略有回溫，但夜晚與清晨仍須嚴防低溫；下週一開始，另一波強烈大陸冷氣團接力南下，恐帶來今年入冬以來最冷時段，部分地區體感溫度可能下探至5度。中天新聞網 ・ 51 分鐘前 ・ 發起對話
櫃買審議通過華洋公司上櫃案
【記者柯安聰台北報導】華洋公司（6983）主要從事自動化視覺影像檢測設備及模組之設計開發、製造與銷售，董事長為邱見泰，推薦證券商係福邦證券及兆豐證券，申請時資本額1.59億元。華洋公司113年...自立晚報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
無黨籍參選 應佳妤拍影片認「有特權」藍選將憂分裂
國民黨台北市議員應曉薇因為涉入京華城案，遭到黨內停權處分，傳出女兒應佳妤可能代母出征，遭到批評「有特權」；應佳妤2日發影片表示「自己確實有特權，但是媽媽努力得來的，她沒有做錯事」只是應佳妤是否參選，卻始終沒有正面回應，也讓國民黨議員分析，若是應佳妤參選，可能不只會瓜分泛藍選票，恐怕也會拿下部分小草票源。另外，中正萬華選區傳出于美人也將參選，對此她表示「這個年代，所有事情都可能發生。」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
飯後立刻運動＝消化不良？研究揭「驚人發現」：減少脹氣、胃食道逆流
血糖控制相當重要。研究發現，用餐後立刻進行散步等運動，能有效降低餐後血糖峰值。但很多人擔心，飯後馬上運動會胃痛，或消化不良，營養師趙強表示，實證顯示，「輕度」運動有助消化，減少脹氣與胃食道逆流的風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
燁輝1月盤價漲 鋼市築底向上
近期以來,伴隨國際煤鐵礦原料行情走揚,鋼價有撑品觀點 ・ 17 小時前 ・ 1
彰化嬤開車載兒孫撞消防栓側翻 雲林女轉彎撞行人庇護島
中部中心 / 中部綜合報導彰化伸港一名55歲婦人開休旅車，載著女兒及兩名孫子出門返家途中，但開車過程疑似恍神，整輛車衝撞路邊的電桿及消防栓後側翻，消防栓當場斷裂水柱狂噴。另外斗六一名女子開車轉彎不慎，竟然撞上行人庇護島，當場側翻，橫倒馬路上，所幸駕駛自己爬出脫困。庇護島沒看到？女駕駛直接撞上結果翻車了 所幸人沒事還能自行脫困。（圖／翻轉雲林交通違規社群）轎車開車在路口要左轉彎，但疑似轉彎角度沒喬好，結果慘了，砰的好大一聲，撞上行人庇護島，整輛車側翻，目擊民眾嚇壞了。現場在雲林斗六大學路和中山路口，2日上午7點多，女駕駛開車上班途中發生事故，但還好駕駛人沒事，還能自行脫困駕駛疑似開車恍神自撞電桿和消防栓 消防栓斷裂大噴水。（圖／翻攝畫面）另起車禍發生在彰化伸港，休旅車開在伸港中山路上，車輛越開越偏，失控往電桿和消防栓猛烈一撞，消防栓斷了水柱狂噴，轎車當場側翻，救護車火速到場，緊急將傷者送醫，其中還有兩名男嬰。路上狀況多，開車上路前，駕駛還是得衡量精神狀況，以免恍神或身體不適，釀成事故發生原文出處：彰化嬤開車載兒孫撞消防栓側翻 雲林女轉彎撞行人庇護島翻車「自行脫困」 更多民視新聞報導高雄男「恍神開車」撞斷電桿衝進消防隊 9輛消防員私人車輛遭殃王夢麟酒駕撞飛手推車險撞人 女兒暴怒:酒駕全是垃圾最新民調曝光！過半滿意賴政府外交表現 中國「這舉動」慘被唾棄民視影音 ・ 17 小時前 ・ 發起對話