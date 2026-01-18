從格陵蘭到加拿大 川普霸權邏輯

在多次公開表示美國應取得格陵蘭後，川普總統已展開具體行動，宣布將自2月起，對8個歐洲國家的商品加徵10％進口關稅，理由是這些國家反對美國掌控格陵蘭；他還說，如果美國未能就「完全及徹底購買格陵蘭」達成協議，這項關稅將自6月1日起提高至25％，擺出勢在必得的姿態。

其實，在川普第一任期時就提出購買格陵蘭的計畫，如今其語氣更趨強硬，甚至不排除動用強制性手段。此主張表面上看似突發且個人化，實則反映當前國際體系轉型下，美國在北極與北美大陸安全想像中的結構性焦慮。

廣告 廣告

從地緣戰略角度觀察，格陵蘭位於北極核心地位，更是出入北大西洋的戰略閘口，對飛彈預警、太空監測與北極航道控制具有高度戰略價值。美國長期在當地部署關鍵軍事設施，但川普仍不滿意。隨著北極航道與格陵蘭關鍵礦產的戰略價值驟升，使該地區從邊陲地帶轉變為大國競逐的前沿。

然而，格陵蘭是屬於丹麥王國的一個自治區，雙方政府與民眾及歐盟重要國家皆明確拒絕任何出售格陵蘭或被併吞的可能，就連多數美國國會議員也紛紛提出反對意見。此外，丹麥亦為北大西洋公約組織成員，美國若對其盟友領土採取強制行動，將嚴重動搖北約的集體防衛體系，並對美歐關係造成結構性衝擊。

進一步觀察，美國此種北極戰略想像並未止於格陵蘭。隨著北極安全議題與北美防空體系日益整合，加拿大逐漸成為下一個被納入討論的對象。加國北部在軍事投射與基礎建設上長期受到美國支援，在此背景下，美國對北極與北美安全整合的構想已開始侵蝕傳統主權國家的界線。

與格陵蘭不同，加拿大擁有主權國家地位，美國難以公開吞併或購買。然而，川普仍可能透過軍事整合、制度協調與經濟依附等方式，逐步壓縮加國的戰略自主空間。從霸權運作的角度來看，當直接控制不可行時，結構性依賴即可達成近似效果。

近日加拿大總理卡尼訪華，顯示加拿大尋求在經濟上降低對美依賴，並試圖調整國際關係平衡的策略，不再完全依附於傳統西方盟友，而是在東亞尋求新的合作路徑。這種策略既反映出加國對全球市場與安全結構變局的應對，也可能影響未來北美與亞太地區的外交與經濟布局。

總之，從格陵蘭到加拿大，川普相關言行所揭示的並非單一領土爭議，而是一種正在浮現的大國霸權邏輯。真正值得關注的，不在於是否發生實質吞併，而在於主權、同盟與國際法界線是否被持續侵蝕。此一趨勢，對北極治理、美歐關係乃至全球中小國的安全利益都將產生深遠影響。（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任教授）