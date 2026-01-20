從格陵蘭到諾貝爾獎 川普會不會將世界推向窮兵黷武的深淵

美國總統川普再度對格陵蘭（Greenland）展現其商人總統的霸氣，這座隸屬於丹麥的全球最大島嶼，一夕之間從北極的冰封之地，躍升為美國白宮覬覦的「商品」。川普直接粗暴強要格陵蘭的控制權，面對北約其他各國強烈反對，宣佈二月起將對八個歐洲盟國祭出懲罰性關稅，跨大西洋政治危機蠢蠢欲動。

川普再度拿關稅當工具，矛頭轉向北歐盟友。川普政府此次將貿易關稅與領土擴張掛鉤，其行徑與其說是外交，不如說是公然的「跨國勒索」。當我們看到曾經並肩作戰的北約盟友，僅因支持丹麥拒絕割讓主權，便要面臨美方加徵關稅的制裁，這不僅是對盟友關係的羞辱，更是對國際秩序的公然踐踏。

廣告 廣告

格陵蘭不應只是地圖上的戰略座標，更不該是大國博弈下的金融關鍵字。在那片冰原上，有著追求自決的住民與珍貴的生態，而非僅僅是川普眼中待價而沽的礦產與基地。

令人瞠目結舌的還有川普對「和平」二字的工具化。據挪威總理斯托爾披露，川普在訊息中直白地宣洩了對諾貝爾委員會的憤懣。這位強人顯然對於，遲遲拿不到那枚專屬於他的榮譽耿耿於懷。

他在訊息中寫道：「考慮到貴國決定不因我制止了八場及以上的戰爭而授予我諾貝爾和平獎，我不再覺得有義務只考慮和平。」 這段話讀來令人背脊發涼。在他眼中，和平不是一種慈悲的普世價值，而是一場待價而沽的交易。他甚至公然放話：「儘管和平將永遠是首要議題，但現在可以考慮什麼對美利堅合眾國是有益與恰當之事了。」

這番言論無異於向世界宣告：如果國際社會不給予他應有的榮耀，他便有權重啟那種窮兵黷武、以美金與飛彈為尊的叢林法則。川普以我獨尊的強勢作風，已經讓不少弱勢國家發出哀鳴，國際公認的自決權也遭到侵犯。當川普為了強化其所謂的「金盾」防禦系統，不惜推動北極地緣軍事化、重啟軍備競賽時，他可曾聽見格陵蘭人民對和平與自主的渴望？

川普對格陵蘭的威脅，不僅是政治經濟的豪賭，更是一次對人類道德底線的試探。如果今日我們容許這種「不賣就搶」的霸凌橫行，那麼明日，全世界都將籠罩在這種「不再考慮和平」的陰影之下。

更多品觀點報導

川普粗暴豪取格陵蘭 美國優先變成美國霸權

換取關稅優惠代價高 台承諾40%半導體供應鏈移往美國

