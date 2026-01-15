從格陵蘭「購島論」看美國霸權回歸與北約信任危機

近來，美國總統川普再度公開表達「取得格陵蘭」的意圖，引發歐洲高度警戒。格陵蘭名義上隸屬丹麥，卻擁有高度自治地位，坐擁稀土、石油與天然氣等關鍵礦產，同時位處北極圈核心位置。在此背景下，川普將格陵蘭納入「國家安全」考量，甚至不排除以武力介入，被丹麥與歐洲盟友視為對北約信任與戰後秩序的嚴重挑戰。

當美國總統川普拋出「購買格陵蘭」的意向時，不僅僅是一樁單純的土地買賣，而是改變全球貿易與軍事佈局的象徵。在格陵蘭主權爭議中，美國展現以「國家安全優先」主導強權的野心，北約盟國間則面臨了一場嚴峻的信任考驗。格陵蘭不在只是一座擁有豐富礦藏與稀土資源的冰島，而是影響未來國際局勢走向的關鍵。

美國的「現代門羅主義」：國安優先下的強權主導

台灣歐盟中心執行長鄭家慶表示，川普覬覦格陵蘭的主因為國防戰略考量，額外誘因才是島上豐富的礦藏與稀土資源。

鄭家慶分析，美國在大西洋與太平洋兩岸的防線固若金湯，但在北極圈，面對擁有世界最長北極海岸線的俄羅斯，與積極打造「冰上絲綢之路」的中國，防禦尚有漏洞。

鄭家慶說：『(原音)對美國來說，現在他就是要把一切在西半球敵對的勢力完全排除，或說預防性的作法。鞏固美國在西半球的主導性，是美國現在外交安全的重中之重。』

過去美國曾有購買「阿拉斯加」與「路易斯安那州」的成功先例，讓川普想以相同方式買下格陵蘭，如此一來，就能略過與丹麥和格陵蘭的討論，以最快的速度部署軍力。

格陵蘭若歸入美國領土，美國將躍升為擁有世界第二大領土的國家，僅次於俄羅斯。川普意圖在北極打造美國的「內海防線」，與擁有世界最長北極海岸線的俄羅斯抗衡，並利用格陵蘭的稀土資源，降低對中國的依賴，其終極目的是復興美國全盛時期，落實「讓美國再次偉大」的構想。

國家安全研究院研究員鍾志東則認為，俄羅斯深陷與烏克蘭長達近4年的戰爭之中，要在此時介入北極爭端，恐怕是分身乏術。中國才是美國要戒慎恐懼的對象。他指出，中俄頻繁在東亞進行聯手演習，兩國的軍事盟友關係密切，在格陵蘭紛爭中應將中俄視為一體。

北約的信任崩解：集體防禦機制名存實亡？

美國以利益為絕對核心的作法，正重創北約的集體防禦基石。鍾志東研究員提出了一個令人憂心的觀察。他說：『(原音)丹麥的歐洲盟友之中只有6個國家站出來參與聯合聲明，五分之一都不到。對北約是一個非常嚴重的傷害。』

與丹麥共同發布聲明的6個國家包含英國、法國、德國、波蘭、義大利和西班牙。聯合聲明僅止於外交辭令的表面支持，缺乏實質的撐腰手段。

鍾志東指出，如果身為北約領袖的美國對成員國丹麥採取激進手段，那麼「北大西洋公約」第5條款:「我為人人，人人為我」(One for all, all for one)的「集體防禦精神」將化為泡影，他並舉出先例，希臘與土耳其在「賽普勒斯」統一問題上曾發生過內部分裂，警告美國若與丹麥因格陵蘭再度引發北約分裂，可能引爆信任危機之外，也將動搖國際安全體系。

鄭家慶則以生動的「花瓶隱喻」；描繪美國就像一個強勢鄰居，闖進友人家中指著祖傳花瓶(主權)強行開價，甚至語帶威脅。點出川普「無視程序、只看實力」的直白外交，忽略與盟國之間的「基本尊重」，也是未來國際社會的盟友將面臨的課題。

意志與體制的拉鋸：誰將定義未來？

鍾志東認為，相較於國際因素，美國國內的「三權分立」，反而會成為川普在國際社會上最大的限制。他說：『(原音)現在美國參眾兩院都是共和黨掌控的，川普現在可以說是完全執政。不過現在一個很重要的關鍵就是美國期中選舉，根據現在的民調的話，可能共和黨就會失去眾議院，等於是說，國會重新扮演制衡川普的一個角色。』

即將到來的期中選舉與最高法院的裁決，將決定川普能否繼續以非法定手段擴張領土。

對此，鄭家慶則有不同的看法。他說：『(原音)期中選舉的影響沒有想像那麼大，如果共和黨失去了參眾兩院多數，那在行政部門跟國會之間可能更需要協調，但是以現在川普政府的執行力來看的話，就算不是多數也不是問題。』

鄭家慶也提到美國國內因素的可能影響。他說：『(原音)如果川普的這個政策是有利於美國國內經濟，有利於解決失業率，有利於解決非法移民或毒品，我覺得大家出來反對的可能性就會少一些，因為如果他能夠實際解決問題的話。』

增加國力、強化地緣優勢除了是美國內部的共識，也是美歐之間的共同目標，學者認為，不論期中選舉後，政黨勢力是否消長，只要符合美國大眾利益與歐洲國家之間的共識，期中大選的結果不會對川普「購島」的最終決定造成太大影響。

國際秩序重組的局勢

當「國家安全」被無限上綱為奪取資源與主導權的藉口，二戰後維繫和平的集體安全機制正受到質疑。格陵蘭爭議的最終結果，可能並非格陵蘭是否易主，而是美歐信任關係的質變，以及國際社會的規則變化。

格陵蘭事件可能預告了新時代的降臨：一個不再依賴聯合國或國際法等傳統體制，而是由「利益與實力」重新定義的國際秩序。