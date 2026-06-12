從桃機出國注意了！ 7/1起航廈電車停止營運
〔記者吳亮儀／台北報導〕要從桃園機場出國的旅客注意了！桃園機場公司今天(12日)宣布，配合第三航廈串接工程，預計從7月1日起，停止營運原本的「航廈電車(Skytrain)」。
桃園機場公司表示，之後如果需要在一、第二航廈之間往返，可改搭桃園捷運、或24小時巡迴巴士。桃園捷運機場線有第一航廈站、第二航廈站，巡迴巴士也能在兩個航廈間往返。
航廈電車為桃園機場提供第一航廈、第二航廈之間的交通運輸，免費提供往來於航廈間旅客、機場工作人員等便捷交通運輸。候車地點為非管制區(南側)第一航廈1樓(郵局旁依指示前往)、第二航廈3樓(22號報到櫃檯旁依指示前往)。電車班距為2到6分鐘(05：00~24：00)。
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