從桃機第三跑道 看見台灣與世界局勢的緊密變化

交通部長陳世凱21日率領媒體開箱桃園國際機場第三跑道臨時過夜機坪後，第三跑道的最新施工進度、亮點與挑戰也跟著曝光，尤其從國門第一線工作人員的觀察中，更看到台灣與世界局勢的緊密變化。

第三跑道須因應氣候變遷 首期工程如「愚公移山」

隨著桃園機場第三航廈北廊廳去年耶誕節啟用、第三跑道臨時過夜機坪也將於1月30日春節前開始運轉，外界也關注第三跑道目前的最新施工進度。

對此，桃機公司助理副總兼專案工程處長畢金菱表示，第三跑道計畫是行政院在2021年4月核定，由高公局代辦，預計投入新台幣374.56億元，在桃機三座航廈北側的北跑道上方，打造一條長4千公尺、總面積860公頃的全新跑道，裡頭還包含了滑行道、航機維修區、衛星廊廳以及新貨運站區，目標2030年9月完工。

廣告 廣告

至於第一階段工程包含優先整地、埔心溪及灌溉改道工程和臨時過夜機坪三大工項，自2023年9月開工後，已完成優先整地和臨時過夜機坪，工程進度達66.9%；第二階段主要工程的西側標也在去年11月開工，東側標和跑道標則預計今年發包，而且部分區域仍須等待有些民眾於今年底完成搬遷後才能展開。

畢金菱指出，現在桃園機場的總面積是1,200公頃，換言之，第三跑道的規模相當於2/3大的桃園機場；此外，桃機現有的南跑道長3,800公尺、北跑道長3,660公尺，因此第三跑道不僅是桃園機場最長的跑道，設計年限和防洪標準也大幅提升。畢金菱說：『(原音)那4,000公尺有甚麼好處呢？當然是因應有些需要更長跑道起飛的航空器；另外在氣候變遷下，我們氣溫越來越高，所以如果飛越洋航線，它又滿載客、貨跟油料的時候，或許會需要更長的跑道，因為當溫度提高的時候，航空器起飛的長度會需要更多；另外在這個跑道的設計標準，我們從20年提升到30年，也是因應未來運量變化的不確定因素；那我們在整個防洪標準也由25年提升到100年暴雨不溢堤，可以提升我們的飛航安全。』

畢金菱坦言，為了打造第三跑道，整體工程一開始遇到的最大挑戰就是要「愚公移山」。她說：『(原音)我們機場這個地方的用地，越往海邊走，地勢越低，為了要跟我們現在機場裡面跑滑道的高層銜接，我們要大量的土方，尤其跑道端填方量幾乎高度達到8公尺，相當於3層樓的填方量。那我們用到的土呢，大概都是機場10年存下來的，包含了第三航廈挖出來的160萬方土方，還有我們道面整建、機坪整建打出來的板塊；那跑道最重要的事情就是它的基礎必須要均勻，我們也做了完整的地質鑽探，哪些有不適合的地質，我們會換土。』

為了鋪設第三跑道，施工單位還特別引進兩台機械式的鋪築機來鋪設混凝土，不僅可節省5-8倍的人力，一天最高的鋪築量也來到1,811立方公尺，相較傳統人工鋪築的機坪一天最高量只有350立方公尺，效率明顯提升。

這裡是國籍航空的家 每晚停放150架國籍班機

有趣的是，在交通部長陳世凱率領媒體開箱第三跑道臨時過夜機坪時，在航務處空側管理科任職的鄭科長也如數家珍地介紹了他在桃機工作的觀察。鄭科長說：『(原音)這裡是國籍業者的家，也是國籍業者要躲颱風的地方。所以一旦需要防颱的時候，在桃園機場需要承受國籍業者大約100架飛機停在這邊；現在桃園機場裡面，一天晚上要停150架國籍業者的飛機。很多人常常問我們：為什麼不去高雄？為什麼不去台中？是因為桃機現在的狀態，是早上6時多，第一波短程航線就開始起飛；6時多，台中機場、高雄機場才剛醒，但是我的機場已經開始讓飛機在往外走了，所以基本上是沒辦法去調度的。』

鄭科長指出，21日在臨時過夜機坪向媒體展示的航機，是星宇航空董事長張國煒在1月6日親自開回台灣的全台首架A350-1000，剛通過民航局5階段驗證，即將於下周與桃園機場展開消防整合訓練，以利機場公司掌握新機上哪裡擺氧氣瓶、哪裡有微型鋰電池，預計1月30日就會飛往新加坡，參加新加坡航空展，2月6日返回桃園機場後，就會在2月10日首航東京。

鄭科長也說明，星宇總計訂了8架A350-1000，今年就要迎來6架；另外，長榮航空也買了24架同型機、華航則買了15架，而這種新世代飛機對場面安全的要求也更高。他說：『(原音)這個350-1000它是複合材料，所以對於這種場面上的碎片會不會撞擊到飛機這件事情，航空公司比起過去鋁材的飛機更在意。以前鋁材飛機碰到它，它會有刮傷，你就把它挖掉、重新補片；但這個飛機，你揍它一拳，它表面上可能沒事，但超音波照上去，發現它受傷了！所以，在這個地方，我們可以放9架像星宇這樣大型的350-1000的航機安全地在這邊做防颱作業。』

從國門最前線 看見台灣與世界局勢的脈動

每天不是頂著凜冽的寒風就是酷熱的烈陽，在桃園機場空側巡視的鄭科長細數桃園機場光是今年就會迎來三大國籍航空的20架新機，還會新開許多航線，尤其是7月份，長榮航空將從桃園直飛美國首都華盛頓DC，屆時台美之間也將首度擁有10個直航點。

伴隨台美關稅底定，鄭科長表示，桃園機場今年將迎來一個史無前例的繁忙春節。鄭科長說：『(原音)傳統春節的時候，桃機另外一個壓力是一方面要疏運大量旅客，一方面是過往貨機都停下來。但今年受到台美關稅談判的優勢，所有的貨機業者告訴我們一件事情：你們今年的春節不要怕貨機會停，它們不會停的，因為現在這個華儲、榮儲，還有後面遠雄貨運倉儲裡面，堆滿了從台灣要出口去支援美國AI產業的大量出口貨，全部堆在裡面，目前飛機都來不及送出去，所以大家正準備趁著春節的時間，要把貨機全部往外送。所以對我們來說，也是非常、非常大的壓力！』

不僅如此，鄭科長還透露，在美中台三邊關係的變遷下，三大國籍航空長程機隊也將在今年首度超越香港機場！他說：『(原音)我們國籍業者的長程機隊應該會追過香港的國泰航空+香港航空。這代表的事情是：過往的40年間，香港機場一直是壓著桃園機場打的過程，在今年度會正式扭轉、我們會正式追過國泰加上港航的長程機隊。所以這種情形之下，對我們來說是很大的挑戰，就是我要在香港機場1/2的空側的空間，要用很高的周轉率去追；可是也因為中美的關係、因為台美的友善，所以過往我們來講「亞太樞紐中心」會不只是做到，而且是要往前走！』

交通部也預期，桃機第三航廈兩年後即可啟用，北、中、南機場也都在積極整建，可望大幅提升台灣在亞太空運樞紐的硬實力！