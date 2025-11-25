「從森林到森林」裝置藝術展 再現阿里山沼平聚落

（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）「從森林到森林」裝置藝術展覽，今天在阿里山國家森林遊樂區沼平公園及沼平車站2樓開展，回顧百年來沼平地區發展史，再現被火毀滅的阿里山沼平聚落。展覽為期一年。

「從森林到森林」裝置藝術展覽是由林業及自然保育署嘉義分署與阿里山林業鐵路及文化資產管理處合作展出，揭開沼平不僅是個公園的表象，訴說該區曾有過一個為伐木集材應運而生的「沼平聚落」，讓民眾一同認識阿里山過往歷史。

林保署嘉義分署發布新聞稿指出，沼平聚落曾經歷1950年及1976年2次大火，策展團隊努力爬梳各時期的空照圖與舊照片，並訪談多名居民，試圖拼湊聚落樣貌。

嘉義分署說，展覽中沼平公園展區主題為「聚落的印記」微建築裝置，運用瑞士建築技師對新造建築物範圍的視覺想像立房屋四角標桿，標示出沼平聚落火災前的過去，企圖描繪生活遺跡，運用想像空間手法重建聚落的過往面貌，搭配1963年空照圖，將工廠（倉庫區）、商店街、住宅區域，以90乘120公尺範圍標示30棟建築物座落位置，讓過去穿透現在，喚起居民的記憶。

此外，沼平火車站2樓室內展區則設置「從森林到森林」平面及影像展示，展示地板與牆面上印製比例1：100的1963年沼平地區空照圖，讓民眾能對應現況，認識沼平舊聚落規模、聚落與車站及工業空間之間的關係。

藉由訪談曾經居住在沼平聚落的15名住戶，將其訪談口述整理成「回聲」聲音裝置，是此次展出的特色；嘉義分署說，透過居民述說親身經歷的過往，讓後人能試圖描繪聚落的樣貌，更以口述方式傳遞歷史。

嘉義分署表示，展覽展出期間即日起至2026年10月22日止。沼平公園戶外展區展出期間內不限時間，沼平車站室內展區則隨車站營業時間開放。歡迎民眾相約親朋好友一起到阿里山國家森林遊樂區來場時空之旅，探索阿里山的人文歷史。（編輯：黃世雅）1141125