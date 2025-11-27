從森林到腳下的每一步：十安以善行健走 展現永續實踐力
【健康醫療網／記者周辰瑞報導】近年來，結合公益、運動與永續的行動日益受到關注，不僅能回饋社會，也展現低碳生活的實踐力，讓許多企業品牌與名人紛紛投入健走、路跑活動，掀起正面浪潮。台南梅嶺森林共生自然農法推動者黃金安先生，與台南和平診所院長顏純左，便發起別具特色的「善行健走」，從去年 10 月起累積徒步完成 1,120 公里環島行程。每人每走一公里就捐出 100 元，並號召好友一同響應一起同行，共募集超過百萬元善款，捐助家扶中心與其他弱勢機構，同時透過健走實踐低碳行動，讓公益與永續同行。
從好友結伴到眾人響應 健走展開公益新模式
黃金安先生長期投入社會公益，曾任家扶中心委員，他過去與顏純左醫師旅行時發現彼此皆喜愛健走，便萌生以步行串連公益的想法。「我們希望每一步都能帶出關懷，讓健身、助人與支持弱勢同時發生，也希望這樣的方式讓更多人看見，公益行動不需要高門檻，每個人用雙腳就能參與。」
因此，他們發起連續兩年的善行健走。顏純左醫師分享，印象最深刻的健走之一，是澎湖機場至澎湖跨海大橋20公里的距離。那次健走他們早起從高雄搭機至澎湖，就算地點在澎湖，也堅持當天來回的傳統，走完當天即回到台灣。
健走累積健康與善意 醫師身體力行推運動
「善行健走」分次進行，橫跨2年，於每個月第二個星期日出行，累計健走47天，最終完成全台共1,120公里的健行里程，並累積捐出179萬元善款。除了協助全國23個家扶中心外，也將部分資源投入台南麻二甲之家、花蓮五味屋等在地組織，強化社區支持網絡。
黃金安先生表示，這段長途健走耗費時間與體力，但正因過程充滿挑戰，更能彰顯他所堅持的價值觀，將公益視為日常，用行動實踐責任與關懷。這份將善意付諸行動、且始終如一的精神，影響了十安農業生技的品牌核心理念：對健康的堅持，以及對社會與環境的善意。
此外，也與醫界推廣運動、鼓勵健康生活的精神相呼應。「身為內科醫師，多年來一直鼓勵病人多運動。這次與黃金安先生同行，是希望用行動示範，運動除了自我挑戰，也能成為幫助他人的方式。」顏純左表示，健走對於維持體重與促進心血管健康具有正面影響，一般也被醫界建議作為維持健康生活的重要習慣。
造林護地 帶動環境友善農法
黃金安先生對公益與永續環境（ESG）的承諾也延伸到土地。他將十安農業生技的友善與誠實理念貫穿在耕作作業與造林行動中，與嘉義獨立山等地農民合作，無償提供超過 2,700 株肖楠樹苗造林，並要求合作過程不得使用農藥與除草劑，以守護水土保持與自然生態。這些樹苗未來將成為固碳與涵養水源的重要基底，增加農地的生態韌性。他認為，有機農業是對土地長期負責的態度，「當我們用心耕種與維護生態，土地回饋的就會是最純淨的食物，也是一種善的循環。」
從造林到釀梅 延續友善耕作價值
造林行動是黃金安先生常年友善農法的其中一環，並非孤立進行。從採取混植數千株肖楠、牛樟及其他樹種的方式維持土壤活力，運用大自然環境以傳統工藝與森林共生發酵技術釀造出12年自然熟成梅菁，整個種植與製作過程都堅持不使用農藥與化學添加，是對土地生態的「真心與善心」。這份理念，也透過十安農業生技的產品具體實踐，讓消費者在日常飲用中感受到純粹的用心，每一滴十安梅菁都承載著黃金安先生的精神。
黃金安先生說，他每日飲用梅菁作為日常飲食習慣的一部分，「我相信自然的方式能守護食品安全，也讓我維持體力去做更多對社會有益的事。」梅菁經過長期發酵，含有多種有機酸與胺基酸。顏純左醫師表示，發酵食品在飲食中扮演重要角色，適量攝取有助於維持均衡飲食與消化舒適。他補充，日常飲食搭配發酵食品，加上保持適當的運動習慣，更是維持健康的不二法門。
梅菁採用友善農法製成，核心價值在於讓大自然以自己的步調運行。大自然中的真菌經過競合共生分解有機質、釋放高能量，讓青梅在低溫中緩慢轉化、熟成，需經過 12 年發酵、無法量產，蘊含許多有機酸、多酚與大自然活性成分，展現自然分解與轉化的過程，體現貼近自然運行的精神。
從友善農法的精神延伸至環境友善的實踐，黃金安先生與顏純左醫師將健走從純粹的健康活動，連結至減碳出行、地方公益與生態農業，成為一種可持續推廣的生活方式。他們呼籲企業與民眾參與，不論是健走、植樹或支持有機農法，都能在日常中累積影響力。
