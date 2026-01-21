從椅子吻到床榻！激情「圓房」後愛人嫁情敵 古裝男神16秒破碎感震撼全網

侯明昊（右）與古力娜扎上演激吻圓房戲。iQIYI愛奇藝國際版提供

侯明昊在《玉茗茶骨》中飾演的「陸江來」展現出醋王屬性，面對「榮善寶（古力娜扎飾）」決定嫁給「晏白樓（趙弈欽飾）」，失控怒吼，榮善寶則霸氣拉他「圓房」，兩人從椅子上激吻至床榻，相當激情。

拍攝激吻圓房戲前，侯明昊、古力娜扎反覆排練走位，因為他們必須邊走邊接吻還得相擁纏綿，最後再一同倒向床榻，動作銜接難度頗高，也考驗演員默契，差點重心不穩的古力娜扎更忍不住對導演笑說：「要不我們拍打戲吧！」

但圓房過後，陸江來隔日醒來卻發現榮善寶仍準備按計劃和晏白樓完婚，因此瞬間崩潰，卑微又充滿脆弱感的模樣，讓網友笑稱：「眼淚是男人最好的嫁妝。」侯明昊也憑藉精準切換斯文溫潤與為愛瘋狂的演技，抓住觀眾的目光。逗樂在場人員。

古力娜扎（左）爆料侯明昊一拍吻戲就笑場。iQIYI愛奇藝國際版提供

侯明昊在劇中展現的破碎感演技受到網友大讚，他在一段長達16秒的無台詞哭戲中，身披藍袍在風中踉蹌而行，眼神中盛滿了被命運碾碎的痛苦，加上精準滑落的淚滴，把角色身世的悲戚與追妻的決絕演繹得到位。

侯明昊一年335天都在橫店劇組

28歲的侯明昊從《大夢歸離》、《淮水竹亭》、《入青雲》、《逍遙》到《玉茗茶骨》，一連接演多部古裝劇，他說：「其實我也沒有刻意要以古裝劇為主，但就是剛好遇到很信任我的劇組，拍的都是古裝劇。」

侯明昊展現破碎感演技。iQIYI愛奇藝國際版提供

侯明昊還說：「可能我跟橫店之間有著神奇的宿命吧！但有機會我還是會試著逃離橫店，演出更多不同類型的作品。」他曾看過自己的工作表，一年365天，他有335天都在劇組裡，他還在橫店組了摩托車隊，在忙碌拍攝生活中為自己創造片刻的小確幸。

古力娜扎爆料侯明昊一拍吻戲就笑場

古力娜扎聊起跟侯明昊的拍戲過程則說：「我們本來就認識，所以在現場也沒有尷尬期，拍起戲來很有默契。他撒嬌、軟萌的樣子很適合角色，也讓人心動，不過他只要一拍吻戲就會笑場，特別害羞，我當下只想著要趕快拍完，就直接跟他說：『不准笑！』因為我知道他一笑就停不下來。」

侯明昊（左）捨棄權位跟古力娜扎愛相隨。iQIYI愛奇藝國際版提供

此外，侯明昊跟誰都能聊上天的性格也讓古力娜扎印象深刻，她透露，拍攝現場不時會有代拍大軍躲在草叢裡等待捕捉畫面，他每次遇到這樣的情況，不僅不覺得困擾，反而會主動跟對方聊天，甚至好奇詢問「你們一天賺多少？」等出人意表的問題。《玉茗茶骨》全集已在愛奇藝國際版上架。



