從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」

娛樂中心／林昀萱報導

具俊曄參與設計打造大S紀念雕像。（圖／翻攝自李承道臉書）

大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。

《名人生老病死的秘密》透露，節目派出團隊來台造訪大S長眠的金寶山園區跟拍具俊曄三天，發現他連續幾天作息都一樣，將準備好的食物擺在墓前，接著就坐下來靜靜的看著大S過往的影片，「我無法相信有人能如此堅持一年」。原本節目也希望可以採訪具俊曄，但他哭到幾乎無法對話，讓前來採訪的記者也相當痛心，坦言這是他從業多年來第一次遇到、也最難受的一次，「甚至還覺得訪問壞人還比較容易。看到一個成年人如此真摯地流淚，心如刀割。」節目組每個人也可以理解並心疼具俊曄，最終決定放棄採訪他。

大S離世後，具俊曄天天都到金寶山陪伴。（圖／翻攝自Threads@peichiu65）

回顧事發經過，2025年1月29日大S與家人一同赴日旅遊，抵達後不久便出現高燒與全身不適症狀。她起初認為只要讓身體保暖即可改善，因此在飯店泡溫泉，未料此舉對本身有心臟疾病的她而言，反而造成血管壓力驟升，成為病情急轉直下的關鍵。大S被送往急診後，發現肺炎迅速惡化並出現併發症跡象，當地醫生建議立即轉送大型醫院治療，不過因身處異地，大S對住院感到不安，堅持返家休養，家人只得緊急安排2月2日返台班機並辦理出院。2月2日下午，便在前往機場途中突然心臟驟停，救護人員緊急將她送醫，醫療團隊全力搶救14小時，最終仍無法救回。

大S和具俊曄結婚3年驟逝，兩人故事讓許多人動容。（圖／翻攝自經紀人）

相關時間軸由具俊曄轉述，強調具俊曄出於一個原因授權，就是「希望所有愛熙媛的人，永遠不要忘記她。」主持人也在節目中說道，具俊曄幾乎每天都前往金寶山探望大S，無論天氣好壞都一定上山。製作團隊關心詢問：「下雨天也會出門嗎？」具俊曄僅平靜回應：「一定要來，熙媛躺在這裡比我更辛苦」，短短一句話，讓現場主持人與來賓數度哽咽，導致錄影中斷。大S與具俊曄由相遇到分離的故事也引台韓觀眾共鳴，最新一集也創下節目開播以來的紀錄。

