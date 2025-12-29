從業逾半紀 BBC戰地老將：第三次世界大戰從未如此接近
英國廣播公司（BBC）國際新聞主編辛普森曾報導40場戰爭，也曾親眼目睹1989年北京天安門廣場的民主運動。他本週撰文寫道，從業近60年來，從未有一年像2025年一樣離世界大戰這麼近。
現年81歲的辛普森（John Simpson）自1970年加入BBC至今，曾赴120多國採訪，包括30個戰爭區域。
辛普森在週一（12/29）刊出的文章中寫道，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）曾警告，當前俄羅斯侵略烏克蘭的衝突可能演變為世界大戰，「我有不祥的預感，覺得他是對的」。
2025年，全球共有三場主要衝突，除了俄烏戰爭以外，還包括加薩戰爭與蘇丹內戰。聯合國指出，俄烏戰爭已造成逾1.4萬名烏克蘭平民喪生；加薩戰爭至少7萬名巴勒斯坦人死於以色列的軍事行動，此前1200以色列人死於哈瑪斯攻擊；蘇丹自2023年內戰以來則有15萬人死於戰亂。
辛普森認為，俄烏戰爭雖傷亡人數最少，但對全球局勢的影響遠大於後兩者。
俄烏戰爭與以往不同 普丁野心昭然若揭
辛普森指出，數十年來的國際衝突中，儘管不乏戰況慘烈且危險的戰爭，但無論是越戰、第一次波灣戰爭、科索沃戰爭等曾經看似會擴大的衝突，都未危及全球情勢，因為強權國家都戒慎恐懼。
但俄烏戰爭不然。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已毫不掩飾欲恢復區域影響力的野心。過去這一年，普丁更發現由川普（Donald Trump）擔任總統的美國很可能不會保護歐洲。這是過去數十年來西方國家難以想像的事。
不僅防衛歐洲的前景不明，美國也不贊同歐洲的前進路線。川普政府12月初發布的《國家安全戰略》（National Security Strategy）中，嚴厲批評歐洲各傳統盟國的移民政策與言論自由政策，暗示他們若不改變路線，可能面臨「文明消亡」。克里姆林宮則對這份《戰略》表示歡迎，稱與俄羅斯的看法一致。
事實上，歐盟的經濟體量比俄羅斯大了10倍以上，人口也是俄羅斯的3倍。然而西歐國家似乎難以放棄福利國家的舒適生活，而且直到近年才願意提高防衛預算。
川普治下的美國也縮減了在全球的影響力，與辛普森大半輩子記者生涯所見的美國已截然不同。現在的美國更著重於自身的國家利益。
辛普森認為，即使川普所屬的共和黨在明年期中選舉大敗，但美國恐怕已在川普的改造下轉向孤立主義。即使2028年大選後，換上更重視北約（NATO）的總統，但屆時美軍要馳援歐洲可能已不太容易。
這一切，普丁全看在眼裡。
「非民選政府缺乏安全感」 中國會因擔心民意侵台？
至於中國，美國時任中央情報局長伯恩斯（William Burns）兩年前就曾表示，中國國家主席習近平已下令解放軍在2027年以前做好侵台準備。辛普森認為，若中國未採取聲索台灣主權的決斷行動，習近平可能擔心會被外界看輕，影響民間輿論，這是習極不樂見的。
辛普森表示，別以為中國領導人不擔心民意。自1989年天安門民主運動以來，中國領導人一直密切追蹤輿情，從鄧小平到習近平皆然。
辛普森指出，當年他報導天安門學運多日，甚至睡在廣場上好幾天。他目睹6月4日的血腥鎮壓對付的不只是學生，還包括許多工薪階級市民。
時隔36年，那場由市井小民參與的人民起義，仍烙印在中國領導人心中，他們因此持續密切關注各種反對陣營興起的跡象。從1990年代崛起的法輪功到基督教地下教會，從香港民主運動到各地方小型抗爭，全都遭到鐵腕鎮壓。
辛普森在中國採訪新聞多年，曾結識前途可期、原為習近平競爭對手的前重慶市長薄熙來。薄熙來曾告訴他：「你永遠不會明白，一個不是民選的政府有多缺乏安全感。」
第三次大戰進程「已開始」
辛普森認為，2026年將是世界局勢關鍵的一年。在2027年逼近之際，中國奪取台灣的戰略會在2026年更加清晰。俄烏戰爭可能在2026年結束，但達成終戰的條件會較有利於俄羅斯。
然而，若普丁真的如願併吞烏克蘭東部的頓巴斯地區，未來誰也難保他不會再發動戰爭，奪取更多烏克蘭領土。辛普森認為，川普即使在2026年11月的期中選舉受挫，仍然將與歐洲保持距離。
辛普森認為，第三次世界大戰或許不會以核戰的形式爆發，更可能是各種外交與軍事動作的結合，獨裁政權將因此更加壯大，甚至可能破壞西方民主世界的結盟關係。
他認為，這樣的進程，其實已經開始了。
