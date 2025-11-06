從模擬演練到實境驗證，中捷行控中心強化訓練機制，維護乘客安全。（圖：中市府提供）

為精進營運安全與優化突發事件處置流程，台中捷運公司行控中心日前舉辦桌上演練，模擬3種複合情境，進行5場異常推演，全面檢視人員於突發事件中的通報、判斷、處置及應變能力。透過從桌上模擬到實境驗證等多面向訓練，逐步建構堅強行車控制團隊，為市民打造更安全可靠的捷運系統。

中捷公司說，此次演練情境涵蓋列車車門故障、號誌系統異常與電聯車故障，台中捷運公司董事長顏邦傑與總經理朱來順到場指導，展現公司全體對營運安全的高度重視，並肯定團隊展現的專業與合作，期勉同仁持續以最高標準維護系統運作。

中捷公司董事長顏邦傑表示，行控中心是捷運系統的「大腦中樞」，透過不間斷的演練，不僅能鞏固日常作業程序，更能培養同仁面對突發狀況的靈活反應與跨部門協作能力，進而達到更安全、更可靠的捷運服務。

中捷公司指出，行控中心每年辦理多達71場次訓練及參與17場演練，內容涵蓋每季的溫故及強化訓練、程序及桌上演練，以及跨部門合作的模擬實境演練。另，每半年還會進行移轉備援行控中心協同演練與多重災害模擬演練。透過持續精實的演訓，確保達成「專業即時應變，保障民眾每一趟旅程」的目標。

中捷公司表示，未來將持續推動多元化的演練機制，從日常流程到跨情境整合，秉持「防患於未然」的原則，積極提升營運安全與服務品質，讓旅客每一次搭乘都能感受到安全與信賴，打造「一流捷運，美好台中」。（寇世菁報導）