從機上廚師轉行手工製帽師 職人以火焰煅造毛氈帽翻轉人生

西班牙製帽師馬特奧對著墨綠色毛氈帽、噴灑液體，接著整頂帽子被火包圍，這樣的畫面對許多人來說有點太過刺激，這卻是馬特奧的日常。

42歲的他現在不僅是網紅，而且還是位聲名遠播的製帽師。其實短短幾年前他還在中東籍航空公司擔任機上廚師，10年前一趟墨西哥旅行，他遇到了一位專做客製化帽子的女性，從此人生全然改變。

馬特奧表示，「我就在想如果能環遊世界，蒐集各地的精美手工藝，把它們放在帽子上一定很酷，於是我就著手開始做。」

廣告 廣告

原本為了興趣，馬特奧只是想做做看，因此展開了製作帽子工法的自學。過程中他為了尋找製帽模具和修邊刀等工具吃足苦頭，後來他終於自己摸索出一套與眾不同的工法，剛好也就在這個時候疫情讓整個世界幾乎停擺，包括他在航空公司的工作，馬特奧毅然決定全心投入這份事業。

馬特奧回應，「有段時間我其實已經全心投入了，剛好有幾支影片在社群媒體上爆紅，就是在那時有名人開始聯絡我。」

他的製帽過程結合了蒸氣、修邊刀與火焰，有時還會使用雷射雕刻在帽簷內側燒刻圖案。他的風格強烈且設計獨一無二，而網路上他極具視覺衝擊力的煅燒手法也為他累積不少粉絲，當中不少都是藝術家甚至好萊塢名人。現在他最好的時候一個月能賣出20到25頂帽子，主要都銷往美國市場。

女性服裝雜誌造型總監巴迪亞認為，「這種製帽工藝其實非常有趣，雖然它並不是新手法，洛杉磯的福奎特也玩過類似手法，用火焰燒帽以及做舊帽子，這些單品非常適合男性名人和女性名人，好萊塢很喜歡這種街頭風格的時尚。」

馬特奧主要使用的材質是兔毛與海狸毛，偶而也做草編材質的款式，帽頂的骷髏頭以及在帽緣刻意燒出的焦黑感都是他最具代表性的手法。從西班牙南部一間小工作室，馬特奧把一項原本只是興趣的手工藝，燒出了屬於自己的國際品牌。