▲從機場到鍋爐邊，八年級兄弟在埔里煮出「ㄧ傳十薑母鴨」好味道。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】冬天天氣寒冷，國人最愛以薑母鴨、羊肉爐、十全大補等進補湯品暖身，不僅能在冷冽氣候中享受熱騰騰的美味，也有助於調理體質、改善手腳冰冷的狀況。在南投埔里就有一家深受在地與遊客喜愛的薑母鴨店，以真材實料與濃郁湯頭，成為冬季必訪的暖胃名單。

▲今年已邁入第三年的「一傳十薑母鴨」，在哥哥吳尚祐與弟弟吳尚軒分工合作下，不僅挺過疫情考驗，更以真材實料與獨特湯頭累積口碑，吸引不少在地居民與外地遊客慕名而來。（記者蘇彩娥攝）

「一傳十薑母鴨」是來自一對八年級生兄弟的勇敢轉身而開設的薑母鴨專賣店。哥哥吳尚祐與弟弟吳尚軒兩人原本在桃園國際機場擔任地勤人員，因一次到南投埔里旅遊，被這裡的好山、好水與濃厚人情味深深吸引，毅然放棄原有穩定工作，選擇在埔里落腳創業，開起薑母鴨餐廳。

▲「一傳十薑母鴨」以真材實料與濃郁湯頭，成為冬季必訪的暖胃名單。（記者蘇彩娥攝）

今年已邁入第三年的「一傳十薑母鴨」，在哥哥吳尚祐與弟弟吳尚軒分工合作下，不僅挺過疫情考驗，更以真材實料與獨特湯頭累積口碑，吸引不少在地居民與外地遊客慕名而來，成為埔里冬季進補的人氣名店。

▲「一傳十薑母鴨」以真材實料與濃郁湯頭，搭配獨門調配的中藥材，溫潤順口、不燥不嗆，讓不少饕客一試成主顧，還會主動推薦親友前來品嚐。（記者蘇彩娥攝）

吳尚軒表示，店內薑母鴨選用的是番鴨，一份即為半隻，適合四到六人享用，與市面上偏瘦的鴨肉不同，肉量十足、口感紮實。湯頭更是店內一大特色，並非以大鍋熬煮後分裝，而是「一隻鴨只配三瓢湯」，將所有精華完整保留給客人，因此能喝出滿滿膠質與濃郁薑香、酒香層次。搭配獨門調配的中藥材，溫潤順口、不燥不嗆，讓不少饕客一試成主顧，還會主動推薦親友前來品嚐。

為了滿足不同用餐人數需求，店內貼心提供多種份量選擇，四人以下可點四分之一隻，四到六人為半隻，八到十二人則可享用整隻番鴨，再依喜好加點茭白筍、埔里香菇、米血、高麗菜、凍豆腐等配料，份量十足、誠意滿滿。食材也特別選用南投高海拔高麗菜與刈菜，還有埔里在地香菇和茭白筍，展現在地農產的鮮甜風味。

此外，「一傳十薑母鴨」不只專賣薑母鴨，店內也推出刈菜烏骨雞、養生烏骨雞等湯品，提供更多元、清爽的溫補選擇，讓不吃鴨肉或想嘗試不同風味的客人，也能在冬天吃得暖、吃得安心，近期亦將推出羊肉爐，敬請期待。

南投縣長許淑華也多次強調，南投擁有宜人的生活環境與豐富的農業資源，是一座適合生活、創業與旅遊的宜居城市。像「一傳十薑母鴨」這樣返鄉或移居創業的年輕世代，正是南投地方魅力的最佳寫照，也為埔里注入更多溫暖與活力。