從檔案看見原民文化！ 沙鹿戶所拍瀑拉族文史應用脫穎而出奪金檔獎

台中市沙鹿區戶政事務所奪金檔獎，由沙鹿戶所主任彭增錠率同仁北上受獎。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

國家發展委員會日前公布第二十二屆「機關檔案管理金檔獎」獲獎名單，台中市沙鹿區戶政事務所在六大評審項目中奪下四項優等，於全國一百八十三個參獎機關中脫穎而出，八日由沙鹿戶所主任彭增錠率同仁北上受獎。民政局長吳世瑋表示，沙鹿戶所首創運用ＡＩ製作「鹿檔典藏‧話戶政」線上影片，並出版《沙轆Soa-lak原住民拍瀑拉族的故鄉》，不僅強化檔案應用，也展現戶政檔案的多元價值與活力，成功將檔案管理最高榮譽帶回台中。

吳世瑋指出，檔案不僅是歷史記錄，更是公共服務的重要基礎，此次沙鹿戶所將珍貴文獻與地方團體傳承的文化習俗結合，深入探索沙鹿地區拍瀑拉族相關資料，展現檔案貼近生活、回應社會需求的價值。他並感謝沙鹿戶所團隊在長達兩年多的參獎準備期間持續投入，不斷精進流程、完善典藏環境，從檔案中發掘新的故事與脈絡，讓戶政沿革與地方歷史以更鮮活的方式呈現在大眾眼前。

沙鹿戶所主任彭增錠表示，為深化民眾對戶政檔案的認識，戶所結合沙鹿在地原住民文化、歷史文獻與百年戶政沿革，去年特別策辦「鹿檔尋足跡·洞鑒古與今」世紀風華檔案展，並首度運用AI製作「鹿檔典藏‧話戶政」線上系列影片，同時出版《沙轆Soa-lak原住民拍瀑拉族的故鄉》等刊物，並串連台中市校園閱讀系統，透過多元且豐富的呈現方式，讓不同年齡層與族群輕鬆認識與理解戶政檔案的價值與應用。